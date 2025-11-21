Видео
Видео

Субсидия на зиму для пенсионеров — кто не получит в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 21 ноября 2025 08:50
обновлено: 09:45
Субсидия на зимний период — кому из пенсионеров могут отказать в помощи
Женщина преклонного возраста. Фото: Freepik

В Украине не все пенсионеры имеют право на получение финансовой поддержки от государства на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в 2025 году. Субсидию могут не назначить, в частности, если у заявителей есть дополнительные источники доходов.

О том, кто из пенсионеров не сможет получить помощь, рассказывают Новини.LIVE.

Читайте также:

Правила оформления субсидии для пенсионеров в 2025 году

Пенсионеры, которые не получают льгот на коммунальные услуги, могут обратиться за оформлением жилищных субсидий, если доля расходов на них превышает 15% от ежемесячного дохода.

При определении размера субсидии на зимний сезон учитывают доход за первый и второй кварталы, а доход пожилых людей — в размере пенсии за август этого года.

Если граждане обращаются за субсидией впервые, то должны подготовить для ПФУ следующие документы:

  • заявление на назначение субсидии;
  • паспорт гражданина, идентификационный код;
  • декларацию о доходах и расходах тех, кто проживает в жилье;
  • справку о доходах (если есть другие доходы, кроме пенсии);
  • справку о составе семьи (при необходимости);
  • другие документы, предусматривающие право на субсидию (может быть договор на аренду жилья).

Кому могут отказать в назначении помощи

Согласно правилам, право на субсидию не имеют граждане, у которых есть долги за оплату коммунуслуг от трех месяцев (если сумма превышает 680 грн), при условии, что нет договора об их реструктуризации, не обжалованы в судебном порядке.

Не предусмотрена помощь, если в домохозяйстве есть совершеннолетние безработные, лица, зарплата которых ниже минимальной, не платят ЕСВ. А также:

  • если член семьи в течение года перед оформлением субсидии сделал покупку, стоимость которой превышает 50 тыс. грн (кроме лечения);
  • член домохозяйства имеет депозит в банке в более 100 тыс. грн;
  • была осуществлена покупка валюты на сумму 50 тыс. грн в течение года перед обращением;
  • не была возвращена чрезмерно выплаченная субсидия в предыдущие периоды;
  • в составе домохозяйства есть неплательщик алиментов (более чем три месяца);
  • заявитель является собственником более чем одного жилого помещения (кроме ВОТ);
  • общая площадь квартиры — более чем 130 кв. м, а дома — 230 кв. м;
  • если есть транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее пяти лет (кроме мопеда и прицепа) и от одного транспорта, с года выпуска которого прошло менее 15 лет;
  • гражданин получает пенсию, работает или занимается другой деятельностью, получая значительный доход (среднемесячный совокупный доход семьи превышает 100% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев);
  • если выявлены дополнительные источники для существования, не указанные в декларации о доходах (сдача в аренду жилья (дома), заработок членов семьи).

Ранее мы писали об особенностях в сроках назначения субсидии на оплату коммунальных услуг. Они зависят от того, когда был подан пакет документов.

Также рассказывали, что если пожилой человек перестал работать и доход стал равен размеру пенсионной выплаты, то ему должны пересчитать субсидию. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд.

