Тариф на доставку газу: які зміни та суми очікуються з 1 жовтня

Людина тримає гроші на тлі газу. Фото: Новини.LIVE

В Україні під час воєнного стану побутові споживачі повинні своєчасно оплачувати житлово-комунальні послуги (ЖКП). Зокрема, громадяни зобов'язані розраховуватися за природний газ та його доставку, а також щомісяця передавати дані газового лічильника. Відомо, яким буде тариф на доставку блакитного палива та які очікуються зміни у жовтні 2026 року.

Про те, що варто знати споживачам про умови наступного місяця, розповідають Новини.LIVE.

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Які будуть ціни на розподіл газу з 1 жовтня

Наступного місяця ціни на доставку природного газу для населення не зазнають змін. Тариф буде фіксованим для кожного окремого регіону.

Відповідні суми оператори газорозподільних мереж (Оператори ГРМ) розраховуватимуть індивідуально, залежно від рівня споживання за попередній газовий рік, поділений на 12 місяців.

Оплата є обов'язковою, адже кошти йдуть на:

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будівництво;

ремонти;

обслуговування;

модернізацію труб;

ремонти запірної арматури.

Правила для розрахунку за розподіл газу також не змінилися: здійснювати оплату необхідно до 20 числа щомісяця.

Зокрема, не передбачається стягнення комісії, оплативши послугу за весь рік. Таким чином клієнти можуть дещо заощадити.

Зовсім не платити домогосподарствам можна тільки за таких умов:

Якщо зруйнуване/пошкоджене житло через обстріли;

У разі аварійної ситуації через атаки;

За умови від'єднання оселі від системи механічним шляхом.

Нові платіжки на газ для українців з 1 жовтня

З жовтня в Україні запрацюють нові правила для квитанцій за доставку газу у рамках реалізації положення Директиви ЄС щодо стандартів платіжних даних в газовій сфері.

Відповідно до постанови №541 Національної комісії з державного регулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП), нові платіжки дозволять зробити інформацію більш прозорою та зрозумілою. Йдеться про такі зміни:

Дотримання списку інформації, що має міститися у квитанції за нормами ЄС; Введення єдиного шаблона/форми рахунку; Об'єднання рахунку за постачання разом із рахунком за доставку газу; Забезпечення актуальною інфомацією, яку визначатиме Нацкомісія; Надання права обрати паперовий чи цифровий формат рахунка.

Чи зростуть загальні тарифи на газ восени

В Україні переважна більшість споживачів (до98%) є клієнтами ГК "Нафтогаз України". Тариф "Фіксований" залишиться на рівні 7,96 грн за кубічний метр. Він діятиме щонайменше до 30 квітня 2027 року.

Тарифи від постачальників газу для населення можуть різнитися. На українському ринку працює вісім компаній, чотири з них пропонують лише річні тарифи, ще чотири — річні та місячні (змінні).

Річні пропозиції традиційно не зміняться (від 7,96 до 9,99 грн за куб. м.). Місячні коливатимуться від 8,46 до 27,59 грн.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Нафтогаз рекомендує мати спецпристрій, що дозволить вчасно помітити витоки та уникнути отруєння. Йдеться про таку необхідність для тих, хто використовує газ для приготування їжі. У компанії назвали найбільш вдалий та бюджетний варіанти.

Ще Новини.LIVE писали про те, що цьогоріч газопостачальники наділені правом відключати клієнтам природний газ. З-поміж причин найпоширенішим є наявність боргів. Після їх погашення фахівці повинні підключити послугу. Водночас, вартість перепідключення нині коливається від 300 од 1 000 грн.