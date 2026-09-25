Субсидия на коммунальные услуги: как действовать, если не поступили средства

Человек держит деньги на фоне квитанций. Фото: Новини.LIVE

Украинские граждане, у которых нет достаточно средств для ежемесячной оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в полном объеме, получают от государства жилищные субсидии, однако иногда Пенсионный фонд может приостановить их начисление. Известно, как нужно действовать, если субсидия внезапно не поступила.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию ПФУ.

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Как действовать, если в субсидии было отказано

В случае, если домохозяйство получило отказ в предоставлении выплат на возмещение расходов по оплате коммунальных услуг, у граждан есть 14 дней для дополнения или исправления данных из официальных источников информации, если они обнаружили ошибку в документах.

Для начала необходимо выяснить точную причину отказа. Проверить решение можно:

в сервисном центре Пенсионного фонда;

в личном кабинете на веб-портале электронных услуг ПФУ;

через мобильное приложение ПФУ.

Причины, которые могут стать основанием для отказа в помощи

Пенсионный фонд может прекратить начисление средств жилищных субсидий по ряду причин. Наиболее распространенными из них являются:

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технические ошибки в заявлении;

наличие задолженности за коммунальные услуги (более трех месяцев и свыше 680 грн);

имущественные ограничения (крупные покупки, депозиты).

В частности, в случае наличия задолженности ее можно постепенно погасить, регулярно выплачивая долг и не пропуская текущие платежи. При таких условиях можно рассчитывать на льготы. При обращении за субсидией необходимо приложить копию договора о реструктуризации долга.

После проверки обновленных данных Пенсионный фонд может переназначить выплаты, дополнительно уведомив о принятии нового решения.

Как получить справку о выплаченных суммах субсидии

По информации ПФУ, граждане могут получить справку о выплаченных суммах жилищной субсидии для включения данных в декларацию в режиме онлайн.

Специалисты пояснили, что средства субсидии, полученные лицом, подающим декларацию, или членами его семьи в течение отчетного периода в денежной форме, считаются доходом и должны отражаться в декларации.

Справку можно заказать удаленно в личном кабинете на портале электронных услуг ПФУ.

Для этого необходимо выполнить несколько шагов:

Авторизоваться в кабинете с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), банковской карты (BankID) или "Дія.Підпис"; В меню "Коммуникации с ПФУ" воспользоваться опцией "Запрос на получение электронных документов"; Нажать на пункт "Справка о размере выплаченных льгот/субсидий"; Заполнить поля формы запроса, отмеченные звездочкой; Указать период, за который необходимо сформировать доходы в справке; Дать согласие на обработку персональных данных; Нажать "Отправить в ПФУ".

Отследить статус обработки запроса можно в разделе "Мои обращения".

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