Субсидія на оренду житла для ВПО — коли компенсацію надаватимуть рік

Людина тримає гроші у руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Із січня 2025 року внутрішньо переміщені особи (ВПО) почали користуватися новою держпідтримкою — субсидією на оренду житла. Грошова компенсація, як правило, призначається на пів року, однак отримувати субсидію можна й довше.

Про це розповіли у Міністерстві соціальної політики.

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Субсидія на оренду житла — що мають знати ВПО

Як пояснили у відомстві, коли з моменту призначення субсидії на оренду житла мине пів року, надання допомоги продовжать автоматично. Але за однієї умови: якщо родина не втратила право на отримання субсидії. У такому разі повторно за її продовженням звертатись не потрібно.

Пенсійний фонд України (ПФУ) самостійно перевірить всю інформацію через державні інформаційні ресурси. Тобто ВПО, які відповідають критеріям для отримання субсидії на оренду житла, зможуть користуватися допомогою увесь рік.

"Якщо родина має низькі статки та потребує підтримки від держави, вона зможе отримувати допомогу стільки, скільки потрібно", — підкреслили у Мінсоці.

При цьому у міністерстві нагадали, що субсидія на оренду житла ВПО — експериментальний проєкт, який запровадили на два роки.

"Та це не означає, що через два роки в українців не буде підтримки для того, щоби орендувати житло", — йдеться у повідомленні.

Кому з ВПО виплачують субсидію на оренду житла

Отримати компенсацію від держави можуть ті внутрішньо переміщені особи, які винаймають житло й витрачають на оренду понад 20 % своїх сукупних доходів, а також:

ВПО, які переїхали (повторно) з територій, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ, яким невідома дата завершення бойових дій (припинення можливості бойових дій) або тимчасової окупації (перелік територій), і не мають власного житлового приміщення загальною площею понад 13,65 кв. метра на кожну особу зі складу домогосподарства, розташованого на території, не включеній до переліку територій;

ВПО, які залишилися без власного житла (його знищено або пошкоджено до ступеня, непридатного для проживання).

Тим часом нагадаємо, що українці з Кремінської громади у Луганській області можуть отримати від держави допомогу у розмірі 8 тис. гривень. Та для цього вони мають виконати важливу умову.

Також у Пенсійному фонді нещодавно розповіли важливі нюанси щодо права населення оформити пільги на оплату комунальних послуг. Йдеться про період доходів громадян.