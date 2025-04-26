Субсидия на аренду жилья для ВПЛ — когда компенсацию будут предоставлять год

Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

С января 2025 года внутренне перемещенные лица (ВПЛ) начали пользоваться новой господдержкой — субсидией на аренду жилья. Денежная компенсация, как правило, назначается на полгода, однако получать субсидию можно и дольше.

Об этом рассказали в Министерстве социальной политики.

Реклама

Читайте также:

Субсидия на аренду жилья - что должны знать ВПЛ

Как пояснили в ведомстве, когда с момента назначения субсидии на аренду жилья пройдет полгода, предоставление помощи продолжат автоматически. Но при одном условии: если семья не потеряла право на получение субсидии. В таком случае повторно за ее продолжением обращаться не нужно.

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) самостоятельно проверит всю информацию через государственные информационные ресурсы. То есть, для ВПЛ, которые соответствуют критериям для получения субсидии на аренду жилья, смогут пользоваться помощью весь год.

"Если семья имеет низкие доходы и нуждается в поддержке от государства, она сможет получать помощь столько, сколько нужно", — подчеркнули в Минсоце.

При этом в министерстве напомнили, что субсидия на аренду жилья ВПЛ — экспериментальный проект, который ввели на два года.

"Но это не значит, что через два года у украинцев не будет поддержки для того, чтобы арендовать жилье", — говорится в сообщении.

Кому из ВПЛ выплачивают субсидию на аренду жилья

Получить компенсацию от государства могут те внутренне перемещенные лица, которые снимают жилье и тратят на аренду более 20% своих совокупных доходов, а также:

ВПЛ, которые переехали (повторно) с территорий, включенных в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных РФ, которым неизвестна дата завершения боевых действий (прекращения возможности боевых действий) или временной оккупации (перечень территорий), и не имеют собственного жилого помещения общей площадью более 13,65 кв. метра на каждое лицо из состава домохозяйства, расположенного на территории, не включенной в перечень территорий;

ВПЛ, которые остались без собственного жилья (оно уничтожено или повреждено до степени, непригодной для проживания).

Тем временем напомним, что украинцы из Кременской громады в Луганской области могут получить от государства помощь в размере 8 тыс. гривен. Но для этого они должны выполнить важное условие.

Также в Пенсионном фонде недавно рассказали важные нюансы относительно права населения оформить льготы на оплату коммунальных услуг. Речь идет о периоде доходов граждан.