Виплати у січні 2025 року — де доступна допомога від УВКБ ООН

Фіндопомога від УВКБ ООН — хто отримає 11 тис. грн у січні
Українці, починаючи із січня поточного року, зможуть подати заявки на фінансову допомогу від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) у низці міст. Як і раніше, виплати передбачені для найбільш вразливих категорій громадян з-поміж переселенців.
Про це йдеться на порталі УВКБ ООН.
Умови програми допомоги для переселенців
Відповідно до правил надання виплат від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, на грошову підтримку у новому році будуть мати право такі категорії населення:
- громадяни, які мають офіційний статус внутрішнього переселенця, і переїхали лише за останні шість місяців;
- громадяни, які повернулися в Україну після виїзду за кордон;
- громадяни, які були вимушені покинути домівки та виїхали в інший регіон, а нині повернулися.
Також є визначені критерії вразливості, які гарантують надання допомоги:
- дітей виховує один батько чи мати, у родині є люди, яким понад 55 років;
- неповнолітніх дітей виховують люди похилого віку від 55 років/самотня особа;
- у родині є особи з важкими захворюваннями чи інвалідністю;
- у сім'ї низькі доходи з розрахунку на одну особу.
Виплати розраховані для осіб, які не отримували фіндопомогу від ООН або інших благодійників з урахуванням критеріїв вразливості.
Ті, хто раніше отримував грошову допомогу від міжнародних організацій як переселенці після вимушеної евакуації, однак повернулись додому, матимуть право на допомогу за умови наявності однієї з категорій вразливості.
Розмір грошової допомоги на одного члена родини становитиме 10,8 тис. грн.
Як і де можна буде подати заявку на виплати
Цьогоріч пункти збору даних на багатоцільову фіндопомогу від УВКБ ООН мають запрацювати з 13-го січня.
Зокрема, зареєструватися можна буде у Дніпрі, Кривому Розі, Запоріжжі, Києві, Кропивницькому, Миколаєві, Одесі, Сумах, Харкові, Чернігові.
У пунктах збору даних мають бути присутні всі члени родини. Для того, щоб подати заявку на фіндопомогу, необхідно надати оригінали документів кожного члена родини:
- паспорт громадянина або свідоцтво про народження дітей;
- ідентифікаційний код;
- номер банківської картки;
- документи, де підтверджується належність до однієї з категорій вразливості;
- контактний номер телефону.
Гаряча лінія для уточнення питань: 0 800 307 711 (пн — пт з 09:00 до 18:00).
Нагадаємо, у Херсоні громадяни зможуть отримати виплати в рамках програми "Соціальний захист". Розмір грошової допомоги — 3-5 тис. гривень.
Також ми писали, що переселенці отримають виплати на проживання у 2025 році. Для такої категорії громадян запрацює новий вид допомоги.
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