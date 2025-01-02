Виплати у січні 2025 року — де доступна допомога від УВКБ ООН

Українські гривні у гаманці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Українці, починаючи із січня поточного року, зможуть подати заявки на фінансову допомогу від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) у низці міст. Як і раніше, виплати передбачені для найбільш вразливих категорій громадян з-поміж переселенців.

Про це йдеться на порталі УВКБ ООН.

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Відповідно до правил надання виплат від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, на грошову підтримку у новому році будуть мати право такі категорії населення:

громадяни, які мають офіційний статус внутрішнього переселенця, і переїхали лише за останні шість місяців;

громадяни, які повернулися в Україну після виїзду за кордон;

громадяни, які були вимушені покинути домівки та виїхали в інший регіон, а нині повернулися.

Також є визначені критерії вразливості, які гарантують надання допомоги:

дітей виховує один батько чи мати, у родині є люди, яким понад 55 років;

неповнолітніх дітей виховують люди похилого віку від 55 років/самотня особа;

у родині є особи з важкими захворюваннями чи інвалідністю;

у сім'ї низькі доходи з розрахунку на одну особу.

Виплати розраховані для осіб, які не отримували фіндопомогу від ООН або інших благодійників з урахуванням критеріїв вразливості.

Ті, хто раніше отримував грошову допомогу від міжнародних організацій як переселенці після вимушеної евакуації, однак повернулись додому, матимуть право на допомогу за умови наявності однієї з категорій вразливості.

Розмір грошової допомоги на одного члена родини становитиме 10,8 тис. грн.

Як і де можна буде подати заявку на виплати

Цьогоріч пункти збору даних на багатоцільову фіндопомогу від УВКБ ООН мають запрацювати з 13-го січня.

Зокрема, зареєструватися можна буде у Дніпрі, Кривому Розі, Запоріжжі, Києві, Кропивницькому, Миколаєві, Одесі, Сумах, Харкові, Чернігові.

У пунктах збору даних мають бути присутні всі члени родини. Для того, щоб подати заявку на фіндопомогу, необхідно надати оригінали документів кожного члена родини:

паспорт громадянина або свідоцтво про народження дітей;

ідентифікаційний код;

номер банківської картки;

документи, де підтверджується належність до однієї з категорій вразливості;

контактний номер телефону.

Гаряча лінія для уточнення питань: 0 800 307 711 (пн — пт з 09:00 до 18:00).

Нагадаємо, у Херсоні громадяни зможуть отримати виплати в рамках програми "Соціальний захист". Розмір грошової допомоги — 3-5 тис. гривень.

Також ми писали, що переселенці отримають виплати на проживання у 2025 році. Для такої категорії громадян запрацює новий вид допомоги.