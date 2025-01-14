Как ВПЛ получить субсидию на аренду жилья — детали

Украинские 500 и 200 гривен в руках. Фото: УНИАН

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) уже с 29 января начнут получать субсидию на аренду жилья. Помощь будут предоставлять украинцам, которые заключили договор на аренду жилья.

Об этом говорится в Telegram-канале "Уряд онлайн".

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Присоединиться к программе могут:

ВПЛ, которые переехали в любой подконтрольный украинской власти регион, и не владеют жильем на этих территориях с общей площадью более 13,65 м2 на каждого члена семьи;

семьи переселенцев, жилье которых уничтожено/повреждено и непригодно для проживания;

семьи, которые тратят на аренду более 20% дохода;

переселенцы, которые не пользуются государственной помощью на проживание;

внутренне перемещенные лица, которые не стали участниками программы "Прихисток".

А вот семьям, доход которых меньше двух прожиточных минимумов (сейчас это 5 840 грн), будут предоставлять большую субсидию. В целом для каждой семьи ВПЛ субсидия будет рассчитываться индивидуально.

Для оформления субсидии нужно заключить договор об аренде жилья. Этот документ, а также заявление о предоставлении субсидии надо подписать и подать:

в отделениях Пенсионного фонда;

через веб-портал или приложение ПФУ с электронной подписью;

в ЦНАПах.

Субсидии назначаются на полгода, однако правительство предусмотрело возможность продлить предоставление помощи на такой же период.

При этом государство компенсирует арендодателям налоги, которые нужно уплатить с дохода от аренды:

владельцам жилья — НДФЛ и военный сбор;

владельцам жилья-ФЛП — ставку единого налога.

Напомним, переселенцы из наиболее уязвимых категорий смогут получить помощь от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Предполагается, что в этом году на одного человека будут выплачивать 10,8 тыс. грн.

Также мы писали, выплатят ли переселенцам помощь на проживание в январе 2025 года. Сейчас известно, что размер поддержки не изменился.