Как ВПЛ получить субсидию на аренду жилья — детали

Субсидия на аренду жилья — когда ВПЛ начнут получать деньги
Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) уже с 29 января начнут получать субсидию на аренду жилья. Помощь будут предоставлять украинцам, которые заключили договор на аренду жилья.
Об этом говорится в Telegram-канале "Уряд онлайн".
Присоединиться к программе могут:
- ВПЛ, которые переехали в любой подконтрольный украинской власти регион, и не владеют жильем на этих территориях с общей площадью более 13,65 м2 на каждого члена семьи;
- семьи переселенцев, жилье которых уничтожено/повреждено и непригодно для проживания;
- семьи, которые тратят на аренду более 20% дохода;
- переселенцы, которые не пользуются государственной помощью на проживание;
- внутренне перемещенные лица, которые не стали участниками программы "Прихисток".
А вот семьям, доход которых меньше двух прожиточных минимумов (сейчас это 5 840 грн), будут предоставлять большую субсидию. В целом для каждой семьи ВПЛ субсидия будет рассчитываться индивидуально.
Для оформления субсидии нужно заключить договор об аренде жилья. Этот документ, а также заявление о предоставлении субсидии надо подписать и подать:
- в отделениях Пенсионного фонда;
- через веб-портал или приложение ПФУ с электронной подписью;
- в ЦНАПах.
Субсидии назначаются на полгода, однако правительство предусмотрело возможность продлить предоставление помощи на такой же период.
При этом государство компенсирует арендодателям налоги, которые нужно уплатить с дохода от аренды:
- владельцам жилья — НДФЛ и военный сбор;
- владельцам жилья-ФЛП — ставку единого налога.
Напомним, переселенцы из наиболее уязвимых категорий смогут получить помощь от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Предполагается, что в этом году на одного человека будут выплачивать 10,8 тыс. грн.
Также мы писали, выплатят ли переселенцам помощь на проживание в январе 2025 года. Сейчас известно, что размер поддержки не изменился.
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