Головна Фінанси Ветеранам платитимуть за оренду житла — як отримати гроші

Ветеранам платитимуть за оренду житла — як отримати гроші

Ua ru
Дата публікації: 9 січня 2026 19:40
Компенсація за оренду житла ветеранам — як і для кого зросли виплати
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

В Україні у 2026 році продовжить діяти держпрограма, за якою ветерани та ветеранки отримуватимуть компенсацію за оренду житла. Виплати, як і раніше, належать сім’ям, які втратили власне житло, воно тимчасово недоступне або ж пошкоджене.

Про це йдеться на сайті Міністерства у справах ветеранів України.  

Читайте також:

Компенсація за оренду житла для ветеранів і ветеранок

Цього року, як і попереднього, держава виплачуватиме компенсацію трьом категоріям військовослужбовців. Йдеться про:

  • мобілізованих або тих, хто брав участь у бойових діях, звільнився з армії, але ще не оформив статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни;
  • ветеранів і ветеранок зі статусом учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, які вже залишили службу в армії;
  • поліцейських і рятувальників, які виконували завдання із захисту України, звільнених зі служби й без статусу учасника бойових дій або інвалідності внаслідок війни. 

Як надають компенсацію 

Уряд у 2025 році у своїй постанові "Деякі питання виплати грошової компенсації особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за найм (оренду) ними житлових приміщень" розробив та затвердив умови для отримання компенсації. Це: 

  • житло військовослужбовців зруйнували або пошкодили під час бойових дій;
  • ветеран або ветеранка лікуються чи перебувають на реабілітації на відстані у понад 15 км від задекларованого місця проживання;
  • ветеран/ветеранка мають статус ВПО, в них немає власного житла або вони орендують квартиру/будинок. 

Якою є компенсація

Розмір залежить від населеного пункту, а сама сума компенсації підв'язана до прожиткового мінімуму. Оскільки цей показник з 1 січня 2026 року зріс до 3 328 гривень, то й компенсація за оренду житла зазнала змін.

Наприклад, у Києві, Дніпрі, Львові та Одесі ветеранам та ветеранкам компенсовуватимуть 6 656 гривень — це два прожиткові мінімуми.  Якщо говорити про обласні центри, то йдеться про суму у  4 992 гривні —1,5 прожиткових мінімума, а в інших населених пунктах грошова компенсація становить 3 328 гривень — 1 прожитковий мінімум. 

Якщо вартість оренди перевищує встановлену суму, різницю доведеться сплачувати ветеранам. У разі короткострокової оренди компенсація розраховується пропорційно до кількості прожитих у помешканні днів.

"Грошова компенсація призначається один раз з дати звернення захисника та захисниці за виплатою грошової компенсації на строк дії договору найму (оренди) житлового приміщення, але не більш як на шість місяців", — зазначається у тексті урядової постанови.  

Як оформити компенсацію

У структурному підрозділі з питань ветеранської політики за місцем фактичного проживання або у будь-якому ЦНАПі. Подати документи треба особисто або надіслати їх рекомендованим листом. Грошову компенсацію нараховуватимуть на рахунок IBAN, який потрібно вказати у заяві.

Раніше ми розповідали, що держава забезпечує житлом ветеранів, які реєструються на квартирному обліку. Відомо, в кого є право на першочергове отримання житла. Також ми писали, що в Україні з'явилася компенсація автоцивілки для ветеранів. Однак скористатися послугою зможуть не усі громадяни. 

гроші ветерани житло оренда компенсація
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
