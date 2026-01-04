Субсидії 2026 — з яких причин Пенсійний фонд може скасувати виплату допомоги

Субсидії в Україні — з яких причин скасують допомогу у 2026 році
У 2025 році українців могли позбавити житлових субсидій за порушення певних правил. Багатьох цікавить, чи зміняться умови наступного року.
У Пенсійному фонді України (ПФУ) раніше пояснювали, чого очікувати отримувач субсидій з 1 січня 2026 року.
З яких причин можуть позбавити житлових субсидій
За українцями, які отримуватимуть житлові субсидії наступного року, залишається обов’язок повідомляти ПФУ про будь-які зміни, які можуть повпливати на право на допомогу. Населенню, наприклад, потрібно сповіщати про:
- зміни у складі домогосподарства — реєстрація або виписка осіб, зміна соціального статусу, створення чи розпад сім’ї;
- зміни у переліку житлово-комунальних послуг або умов їх надання; зміну управителя чи виконавця комунальних послуг, а також створення ОСББ;
- одноразові дорогі покупки на суму понад 100 тис. грн або набуття у власність нерухомості такої ж вартості;
- придбання генеруючих установок (у тому числі в кредит) на суму понад 150 тис. грн;
- набуття у власність транспортних засобів (крім мопеда і причепа) або житла в місті чи селищі міського типу;
- купівлі іноземної валюти або банківських металів на загальну суму понад 50 тис. гривень впродовж 12 місяців;
- отримання одноразового доходу, який є більшим за 25 прожиткових мінімумів, якщо йдеться про працездатних осіб (за винятком благодійної допомоги, страхових виплат, спадщини у вигляді нерухомості, грантів або стипендій);
- відкриття депозитів або купівлі облігацій внутрішньої державної позики на суму понад 100 тисяч гривень.
При цьому у ПФУ зауважують, що купівля нерухомості у сільській місцевості сама по собі не впливає на право на субсидію, однак сама операція має бути задекларована.
Також Пенсійний фонд потрібно сповіщати, якщо хтось із членів домогосподарства здає житло в оренду внутрішньо переміщеним особам (ВПО) та отримує за це грошову компенсацію.
Що буде, якщо не повідомляти про зміни
Якщо отримувач субсидії не повідомить про зміни вчасно, ПФУ може переглянути й навіть припинити надання допомоги, а в окремих випадках — вимагати повернення надміру виплачених коштів.
Раніше ми розповідали, що українці можуть економити до 3 тис. гривень на платежах за комунальні послуги. Йдеться про тих, хто приєднається до програми "Національний кешбек". Ще ми розповідали, що на субсидії очікують зміни з 1 січня 2026 року. Причина — в Україні зросте прожитковий мінімум.
