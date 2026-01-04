Субсидії 2026 — з яких причин Пенсійний фонд може скасувати виплату допомоги

Гроші й квитанція за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE

У 2025 році українців могли позбавити житлових субсидій за порушення певних правил. Багатьох цікавить, чи зміняться умови наступного року.

У Пенсійному фонді України (ПФУ) раніше пояснювали, чого очікувати отримувач субсидій з 1 січня 2026 року.

Реклама

Читайте також:

З яких причин можуть позбавити житлових субсидій

За українцями, які отримуватимуть житлові субсидії наступного року, залишається обов’язок повідомляти ПФУ про будь-які зміни, які можуть повпливати на право на допомогу. Населенню, наприклад, потрібно сповіщати про:

зміни у складі домогосподарства — реєстрація або виписка осіб, зміна соціального статусу, створення чи розпад сім’ї;

зміни у переліку житлово-комунальних послуг або умов їх надання; зміну управителя чи виконавця комунальних послуг, а також створення ОСББ;

одноразові дорогі покупки на суму понад 100 тис. грн або набуття у власність нерухомості такої ж вартості;

придбання генеруючих установок (у тому числі в кредит) на суму понад 150 тис. грн;

набуття у власність транспортних засобів (крім мопеда і причепа) або житла в місті чи селищі міського типу;

купівлі іноземної валюти або банківських металів на загальну суму понад 50 тис. гривень впродовж 12 місяців;

отримання одноразового доходу, який є більшим за 25 прожиткових мінімумів, якщо йдеться про працездатних осіб (за винятком благодійної допомоги, страхових виплат, спадщини у вигляді нерухомості, грантів або стипендій);

відкриття депозитів або купівлі облігацій внутрішньої державної позики на суму понад 100 тисяч гривень.

При цьому у ПФУ зауважують, що купівля нерухомості у сільській місцевості сама по собі не впливає на право на субсидію, однак сама операція має бути задекларована.

Також Пенсійний фонд потрібно сповіщати, якщо хтось із членів домогосподарства здає житло в оренду внутрішньо переміщеним особам (ВПО) та отримує за це грошову компенсацію.

Що буде, якщо не повідомляти про зміни

Якщо отримувач субсидії не повідомить про зміни вчасно, ПФУ може переглянути й навіть припинити надання допомоги, а в окремих випадках — вимагати повернення надміру виплачених коштів.

Раніше ми розповідали, що українці можуть економити до 3 тис. гривень на платежах за комунальні послуги. Йдеться про тих, хто приєднається до програми "Національний кешбек". Ще ми розповідали, що на субсидії очікують зміни з 1 січня 2026 року. Причина — в Україні зросте прожитковий мінімум.