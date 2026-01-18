Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Субсидия на съемное жилье — как оформить ВПЛ в 2026 году

Субсидия на съемное жилье — как оформить ВПЛ в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 18 января 2026 08:45
Аренда жилья и субсидия — могут ли ВПЛ получить денежную помощь от государства
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Внутренне-перемещенные лица, которые снимают жилье, имеют право подать документы на оформление жилищной субсидии. Помощь в 2026 году доступна как по зарегистрированному (арендованному), так и по фактическому месту жительства.

Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

Реклама
Читайте также:

Субсидия для ВПЛ на аренду

Для получения жилищной субсидии семья переселенцев, вместе с заявлением и декларацией, должна предоставить подтверждение своего фактического места жительства. Для этого понадобится справка ВПЛ.

Обратиться за назначением субсидии можно:

  • по зарегистрированному месту жительства;
  • по фактическому месту жительства, даже если оно будет отличаться от регистрации.

Как считают субсидию для арендаторов ВПЛ

Когда арендаторам или домохозяйствам, в составе которых есть только переселенцы, будут назначать денежную помощь на оплату коммунальных услуг, то не будут учитывать материальное и имущественное положение лиц, которые зарегистрированы в этом жилье, но фактически там не проживают. Но сам алгоритм расчета для семей ВПЛ не отличается от общего.

Так, с назначением субсидии не будет проблем, если существует разница между:

  • стоимостью жилищно-коммунальных услуг в пределах социальных норм;
  • обязательным платежом домохозяйства.

Жилищная субсидия назначается индивидуально и размер помощи зависит от состава домохозяйства, совокупного дохода семьи и перечня услуг, которыми пользуются арендаторы. Чем ниже доходы домохозяйства, тем больше может быть сумма, которую будет предоставлять ежемесячно государство.

Ранее мы рассказывали, какие есть причины для отмены жилищных субсидий в 2026 году. Так, гражданам нужно соблюдать определенные правила, чтобы не потерять господдержку. Узнавайте также, в чем отличие льгот на ЖКУ от жилищных субсидий.

коммунальные услуги субсидии ПФУ переселенцы ВПЛ
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации