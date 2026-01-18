Аренда жилья и субсидия — могут ли ВПЛ получить денежную помощь от государства

Субсидия на съемное жилье — как оформить ВПЛ в 2026 году
Внутренне-перемещенные лица, которые снимают жилье, имеют право подать документы на оформление жилищной субсидии. Помощь в 2026 году доступна как по зарегистрированному (арендованному), так и по фактическому месту жительства.
Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).
Субсидия для ВПЛ на аренду
Для получения жилищной субсидии семья переселенцев, вместе с заявлением и декларацией, должна предоставить подтверждение своего фактического места жительства. Для этого понадобится справка ВПЛ.
Обратиться за назначением субсидии можно:
- по зарегистрированному месту жительства;
- по фактическому месту жительства, даже если оно будет отличаться от регистрации.
Как считают субсидию для арендаторов ВПЛ
Когда арендаторам или домохозяйствам, в составе которых есть только переселенцы, будут назначать денежную помощь на оплату коммунальных услуг, то не будут учитывать материальное и имущественное положение лиц, которые зарегистрированы в этом жилье, но фактически там не проживают. Но сам алгоритм расчета для семей ВПЛ не отличается от общего.
Так, с назначением субсидии не будет проблем, если существует разница между:
- стоимостью жилищно-коммунальных услуг в пределах социальных норм;
- обязательным платежом домохозяйства.
Жилищная субсидия назначается индивидуально и размер помощи зависит от состава домохозяйства, совокупного дохода семьи и перечня услуг, которыми пользуются арендаторы. Чем ниже доходы домохозяйства, тем больше может быть сумма, которую будет предоставлять ежемесячно государство.
