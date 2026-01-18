Аренда жилья и субсидия — могут ли ВПЛ получить денежную помощь от государства

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Внутренне-перемещенные лица, которые снимают жилье, имеют право подать документы на оформление жилищной субсидии. Помощь в 2026 году доступна как по зарегистрированному (арендованному), так и по фактическому месту жительства.

Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

Субсидия для ВПЛ на аренду

Для получения жилищной субсидии семья переселенцев, вместе с заявлением и декларацией, должна предоставить подтверждение своего фактического места жительства. Для этого понадобится справка ВПЛ.

Обратиться за назначением субсидии можно:

по зарегистрированному месту жительства;

по фактическому месту жительства, даже если оно будет отличаться от регистрации.

Как считают субсидию для арендаторов ВПЛ

Когда арендаторам или домохозяйствам, в составе которых есть только переселенцы, будут назначать денежную помощь на оплату коммунальных услуг, то не будут учитывать материальное и имущественное положение лиц, которые зарегистрированы в этом жилье, но фактически там не проживают. Но сам алгоритм расчета для семей ВПЛ не отличается от общего.

Так, с назначением субсидии не будет проблем, если существует разница между:

стоимостью жилищно-коммунальных услуг в пределах социальных норм;

обязательным платежом домохозяйства.

Жилищная субсидия назначается индивидуально и размер помощи зависит от состава домохозяйства, совокупного дохода семьи и перечня услуг, которыми пользуются арендаторы. Чем ниже доходы домохозяйства, тем больше может быть сумма, которую будет предоставлять ежемесячно государство.

Ранее мы рассказывали, какие есть причины для отмены жилищных субсидий в 2026 году. Так, гражданам нужно соблюдать определенные правила, чтобы не потерять господдержку. Узнавайте также, в чем отличие льгот на ЖКУ от жилищных субсидий.