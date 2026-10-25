Чоловік тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Українці, яким відмовили в житловій субсидії через борги за комунальні послуги, можуть повторно звернутися по державну допомогу після погашення заборгованості. Водночас важливо підтвердити оплату документами або укласти договір реструктуризації. Від строку звернення залежить, з якого місяця призначать виплату.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

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Коли борг за комуналку може позбавити субсидії

Житлову субсидію можуть не призначити, якщо домогосподарство має прострочену понад три місяці заборгованість за житлово-комунальні послуги, загальна сума якої перевищує 680 грн. Йдеться про борг, що виник протягом трьох років і враховується на дату звернення за допомогою.

Водночас сама наявність заборгованості не означає, що людина назавжди втратила право на державну підтримку. Після врегулювання питання з постачальником комунальних послуг можна повторно звернутися до Пенсійного фонду України (ПФУ).

Як відновити субсидію після погашення боргу

Щоб знову отримувати допомогу на оплату комунальних послуг, громадянам необхідно документально підтвердити погашення заборгованості. Якщо сплатити всю суму одразу неможливо, можна укласти з надавачем послуг договір про реструктуризацію боргу.

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Ще один варіант — оскаржити заборгованість у суді. Для цього потрібна ухвала про відкриття провадження у справі.

Після врегулювання питання з боргом варто підготувати документи для повторного звернення до ПФУ. Залежно від обставин можуть знадобитися:

заява про призначення житлової субсидії;

декларація про доходи та витрати домогосподарства;

документ, що підтверджує погашення заборгованості;

копія договору про реструктуризацію боргу або ухвала суду про відкриття провадження, якщо заборгованість оскаржується.

Якщо заборгованість стосується лише окремих комунальних послуг, у заяві можна зазначити ті послуги, за якими боргу немає. У такому разі ПФУ може розглянути питання про призначення субсидії на відповідні послуги.

Коли призначать субсидію після сплати боргу

Строк звернення має значення для визначення місяця, з якого домогосподарство зможе отримувати допомогу.

Якщо людина документально підтвердить погашення боргу, укладе договір реструктуризації або оскаржить заборгованість у суді протягом двох місяців із початку опалювального сезону, субсидію можуть призначити з початку сезону — за умови наявності права на неї.

У сезоні 2026–2027 років це означає можливість отримати допомогу з жовтня, якщо всі необхідні умови виконані.

Якщо документи про погашення боргу надійдуть до ПФУ після завершення двомісячного строку, субсидію за загальним правилом призначать із місяця, що настає за місяцем отримання підтвердження. Тому після оплати комунальної заборгованості не варто відкладати оформлення документів.

Куди звертатися для поновлення виплат

Подати заяву та необхідні документи можна особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду України, через ЦНАП, поштою або онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ чи мобільний застосунок установи.

Перед зверненням варто перевірити, чи зарахував постачальник комунальних послуг оплату та чи відображається погашення заборгованості в його облікових даних. Якщо інформація про борг не оновилася, потрібно звернутися до надавача послуг і отримати документальне підтвердження.

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, що українці віком від 60 років можуть оформити субсидію на оплату комунальних послуг узимку. Розмір допомоги залежить від доходів домогосподарства та витрат на житлово-комунальні послуги. Пенсіонерам варто перевірити, чи потрібно подавати заяву повторно на новий опалювальний сезон.

Також Новини.LIVE повідомляли, що внутрішньо переміщені особи можуть оформити субсидію за місцем фактичного проживання. Для цього потрібно підготувати заяву, декларацію та документи, що підтверджують статус ВПО. Якщо документи подати до 30 листопада включно, допомогу можуть призначити з початку опалювального сезону за умови наявності права на неї.