Колектори вимагають чужий борг: як зупинити дзвінки та куди скаржитися

Гаманець з гошима в руках. Фото: Новини.LIVE

В Україні людині можуть телефонувати колектори через кредит, якого вона не оформлювала. Наприклад, знайомий міг залишити її номер під час подання заявки на позику, а після прострочення платежів кредитори почали вимагати повернути гроші. Однак сам факт такого дзвінка не робить людину боржником, а закон передбачає способи припинити небажану взаємодію.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на НБУ.

Реклама

Чи повинна людина повертати чужий кредит

Якщо знайомий або родич оформив кредит і вказав ваш номер телефону, це не означає, що ви повинні повертати його борг. Так само наявність ваших контактних даних у кредитній заявці сама по собі не створює фінансових зобов'язань.

Інша ситуація виникає, якщо людина офіційно стала поручителем за кредитним договором. У такому разі її обов'язки визначаються умовами договору та законодавством. Тому передусім потрібно з'ясувати, у якому статусі вас зазначили та чи підписували ви будь-які документи.

Якщо ви не оформлювали кредит, не підписували договір поруки й не погоджувалися відповідати за чужі зобов'язання, вимагати від вас погашення боргу лише через знайомство з позичальником не можна.

Читайте також:

Що робити, якщо колектори телефонують через чужий борг

Якщо колектори продовжують телефонувати, хоча ви не маєте стосунку до кредиту, не варто обмежуватися усними поясненнями під час кожного дзвінка. Краще послідовно зафіксувати ситуацію та скористатися своїми правами.

1. З'ясуйте, хто саме телефонує.

Попросіть назвати фінансову установу або колекторську компанію, яку представляє співрозмовник, а також пояснити підставу дзвінка. Не передавайте невідомим особам дані банківської картки, паролі, коди з SMS чи іншу конфіденційну інформацію.

2. Повідомте, що не маєте стосунку до кредиту.

Чітко скажіть, що не є позичальником або поручителем, і вимагайте припинити взаємодію. Національний банк України роз'яснює: якщо людина не брала кредиту й нічого не підписувала, вона має право відмовитися від спілкування з колекторами.

3. Надішліть письмову скаргу.

Якщо дзвінки не припиняються, зверніться до фінансової установи та колекторської компанії з письмовою вимогою припинити контакти. Збережіть копію звернення та підтвердження його відправлення.

4. Збережіть докази.

Зафіксуйте номери телефонів, дати й час дзвінків, збережіть повідомлення та інші матеріали, які підтверджують небажану взаємодію. Ці докази можуть знадобитися для подальшої скарги.

Куди скаржитися на колекторів

Якщо компанія ігнорує вимогу припинити дзвінки, можна звернутися до Національного банку України. До скарги варто додати назву установи, номери телефонів, опис ситуації та наявні докази порушення.

Подати звернення можна через офіційну сторінку НБУ для звернень громадян. Якщо колектори погрожують, шантажують або застосовують психологічний чи фізичний тиск, потрібно також звернутися до Національної поліції України.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що майно боржника можуть продати на торгах для погашення заборгованості. У такій ситуації важливо розуміти, як розподіляють отримані кошти та хто має право їх отримати. Також варто знати, за яких умов продаж майна допомагає стягнути борг.

Також Новини.LIVE повідомляли, що військовослужбовці за певних умов можуть не сплачувати відсотки за кредитом, штрафи та пеню. Для цього потрібно перевірити, чи поширюється пільга на конкретну людину та її кредит. Якщо кредитор продовжує нараховувати відсотки, позичальник може вимагати перерахунку заборгованості.