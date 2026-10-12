Житлова субсидія для ВПО: кому доступна та терміни призначення

Комунальні платіжки, гроші. Фото: Новини.LIVE

У жовтні 2026 року громадяни, які не мають змоги самостійно розраховуватися за житлово-комунальні послуги, можуть звернутися за призначенням субсидії. Зокрема, внутрішньо переміщені особи (ВПО), у яких немає власного житла, можуть отримати допомогу на орендоване.

Про те, хто з переселенців може оформити субсидію, розповідає видання Новини.LIVE.

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Кому з ВПО доступна житлова субсидія

Згідно з чинними правилами, внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію на оренду житла за таких умов:

Перемістились у будь-який регіон, підконтрольний уряду України; Фінансово-майновий стан відповідає критеріям; Витрачають на оренду більш ніж 15% своїх загальних доходів.

При цьому внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть отримати субсидію без договору оренди (на основі довідки переселенця та фактичного проживання).

Яким буде розмір субсидії

Розраховують суму допомоги індивідуально для кожного домогосподарства за встановленою формулою. Вона залежить від сукупного доходу родини, кількості членів домогосподарства та нормативів житла й споживання послуг.

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Для призначення субсидії потрібно подати заяву та декларацію (за встановленими формами), довідку ВПО — у разі звернення за призначенням субсидії за місцем фактичного проживання. Інші документи необхідно подавати залежно від обставин. Зокрема:

договір найму/оренди житла — у разі проживання у житлі, що орендується (за наявності);

копія договору про реструктуризацію боргу — якщо є заборгованість та в разі укладення договору.

Подати документи на субсидію можна одним із способів:

особисто, звернувшись до відділення Пенсійного фонду України;

поштою на адресу тероргану фонду;

онлайн через портал е-послуг Пенсійного фонду чи мобільний застосунок ПФУ.

Також документи на субсидію можна подавати через уповноважених посадових осіб тергромад, центри надання адмінпослуг, через портал держпослуг "Дія".

Терміни призначення житлової субсидії

За інформацією Пенсійного фонду, виплати будуть призначені, залежно від того, коли саме людина подала заяву та документи. А саме:

У разі подання документів у період з 1 жовтня до 30 листопада (включно) субсидія буде призначена з початку опалювального періоду (з 1 жовтня);

Якщо заяву буде подано пізніше, то субсидію призначать з місяця звернення.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у жовтні громадяни можуть розраховуватися за комуналку карткою "Нацкешбеку". Зараз діє диференційований механізм нарахування кешбеку (5% чи 15% залежно від купленого товару). Максимально можна буде отримати 3 000 грн. Накопичені кошти дозволяється спрямувати на комунальні послуги.

Ще Новини.LIVE писали про те, що оформлення субсидії на газ буде неможливим для тих родин, у яких раніше були протерміновані платежі і непогашений борг. За таких умов субсидію можна буде отримати, сплативши заборгованість за паливо та за наявності довідки з підтвердженням цього факту.