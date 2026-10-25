Мужчина держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Украинцы, которым отказали в жилищной субсидии из-за задолженности по коммунальным услугам, могут повторно обратиться за государственной помощью после погашения задолженности. При этом важно подтвердить оплату документами или заключить договор о реструктуризации. От срока обращения зависит, с какого месяца назначат выплату.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

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Когда задолженность за коммунальные услуги может лишить субсидии

Жилищную субсидию могут не назначить, если домохозяйство имеет просроченную более чем на три месяца задолженность за жилищно-коммунальные услуги, общая сумма которой превышает 680 грн. Речь идет о задолженности, возникшей в течение трех лет и учитываемой на дату обращения за помощью.

В то же время само наличие задолженности не означает, что человек навсегда лишился права на государственную поддержку. После урегулирования вопроса с поставщиком коммунальных услуг можно повторно обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Как восстановить субсидию после погашения задолженности

Чтобы вновь получать помощь на оплату коммунальных услуг, гражданам необходимо документально подтвердить погашение задолженности. Если оплатить всю сумму сразу невозможно, можно заключить с поставщиком услуг договор о реструктуризации долга.

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Еще один вариант — оспорить задолженность в суде. Для этого требуется постановление об открытии производства по делу.

После урегулирования вопроса с задолженностью следует подготовить документы для повторного обращения в ПФУ. В зависимости от обстоятельств могут понадобиться:

заявление о назначении жилищной субсидии;

декларация о доходах и расходах домохозяйства;

документ, подтверждающий погашение задолженности;

копия договора о реструктуризации долга или постановление суда об открытии производства, если задолженность оспаривается.

Если задолженность касается только отдельных коммунальных услуг, в заявлении можно указать те услуги, по которым задолженности нет. В таком случае ПФУ может рассмотреть вопрос о назначении субсидии на соответствующие услуги.

Когда назначат субсидию после погашения задолженности

Срок обращения имеет значение для определения месяца, с которого домохозяйство сможет получать помощь.

Если человек документально подтвердит погашение задолженности, заключит договор о реструктуризации или обжалует задолженность в суде в течение двух месяцев с начала отопительного сезона, субсидию могут назначить с начала сезона — при условии наличия права на нее.

В сезоне 2026–2027 годов это означает возможность получить помощь с октября, если выполнены все необходимые условия.

Если документы о погашении задолженности поступят в ПФУ после истечения двухмесячного срока, субсидию, как правило, назначат со следующего месяца после получения подтверждения. Поэтому после оплаты коммунальной задолженности не стоит откладывать оформление документов.

Куда обращаться для возобновления выплат

Подать заявление и необходимые документы можно лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины, через ЦНАП, по почте или онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение учреждения.

Перед обращением стоит проверить, зачислил ли поставщик коммунальных услуг оплату и отображается ли погашение задолженности в его учетных данных. Если информация о долге не обновилась, нужно обратиться к поставщику услуг и получить документальное подтверждение.

Недавно Новини.LIVE сообщали, что украинцы в возрасте от 60 лет могут оформить субсидию на оплату коммунальных услуг зимой. Размер помощи зависит от доходов домохозяйства и расходов на жилищно-коммунальные услуги. Пенсионерам стоит проверить, нужно ли подавать заявление повторно на новый отопительный сезон.

Также Новини.LIVE сообщали, что внутренне перемещенные лица могут оформить субсидию по месту фактического проживания. Для этого необходимо подготовить заявление, декларацию и документы, подтверждающие статус ВПЛ. Если документы подать до 30 ноября включительно, помощь может быть назначена с начала отопительного сезона при условии наличия права на нее.