Назначение субсидии на лето: кому необходимо повторно обратиться в ПФУ

Люди читают документы, деньги, квитанцию за коммунальные услуги. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.



Пенсионный фонд приступил к перерасчету субсидий на неотопительный сезон. Большинству граждан выплаты будут продолжены автоматически, без посещения учреждений. Но есть те, кому помощь не будет предоставлена без личного обращения в ПФУ.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Кто может оформить субсидию задним числом

Если человек подает заявление на субсидию в течение двух месяцев после начала неотопительного сезона, выплаты назначаются с начала такого сезона. То есть можно получить деньги за май и июнь, если успеть подать документы до 1 июля.

Если пропустить дедлайн и прийти позже, деньги начислят только с месяца обращения.

Кому нужно подавать новое заявление

Большинству получателей переоформлять выплаты не нужно. Пенсионный фонд произведет перерасчет автоматически.

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Однако некоторым категориям граждан все же придется заново собрать документы и обратиться в ПФУ.

Речь идет о:

гражданах, которые арендуют жилье и оплачивают коммунальные услуги по месту жительства;

лицах из числа ВПЛ, получающих субсидию по фактическому адресу;

домохозяйствах, которым нужна субсидия на дрова, уголь или сжиженный газ

домохозяйствах, в которых проживает меньше людей, чем прописано.

Поэтому украинцам, которым необходимо подать новое заявление, советуют не откладывать обращение в ПФУ и успеть до 1 июля. Тогда деньги поступят сразу за три месяца.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцы уязвимых категорий могут получить дополнительную помощь на оплату коммунальных услуг. Речь идет о лицах с инвалидностью I–II группы и детях с инвалидностью, в частности с ДЦП. Размер выплат зависит от периода года и группы инвалидности: от 240 до 960 грн в месяц.

Также Новини.LIVE сообщали, что отдельные ВПЛ могут возобновить выплаты на проживание и даже получить их за несколько месяцев. Это касается случаев, когда помощь прекратили из-за уровня дохода, но в семье есть дети, пенсионеры или нетрудоспособные лица.