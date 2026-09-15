Газова субсидія: відсутність якої довідки загрожує втратою допомоги

Комунальні платіжки, гроші. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році оформлення субсидії на природний газ відбувається з дотриманням жорстких вимог, зокрема, за відсутності заборгованості за відповідну житлово-комунальну послугу. Щоб не втратити право на допомогу від держави, зокрема, клієнти газопостачальної компанії "Нафтогаз України", повинні мати на руках спеціальну довідку.

Про це пише видання Новини.LIVE, посилаючись на інформацію компанії.

Реклама

Коли загрожує втрата права на субсидію на газ

За даними Нафтогазу, надання жилової субсидії на блакитне паливо допускається виключно на основі сплати заборгованості. У таких ситуаціях компанія видає спеціальну довідку, що підтвердить відсутність боргів.

Заявникам, у яких раніше були протерміновані платежі, можуть відмовити у наданні допомоги на оплату цієї послуги ЖКГ, якщо підтвердження відсутності боргів не буде.

У компанії передбачені кілька способів одержання відповідної довідки, без якої неможливе нарахування субсидії.

Читайте також:

Як отримати довідку про відсутність газових боргів

За інформацією Нафтогазу, оформити документ про те, що клієнт погасив забргованість за газ, можна як онлайн, так і особисто.

Зокрема, у дистанційному режимі це можна зробити таким чином:

через особистий кабінет на my.gas.ua;

через термінали самообслуговування Ощадбанку/ПриватБанку/EasyPay/City24.

Зокрема, у разі отримання в особистому кабінеті на сайті компанії, то для цього потрібно виконати такі кроки:

На сайті gas.ua обрати розділ "Особистий кабінет"; Перейти у розділ "Зареєструватися"; Вести дев'ятизначний номер особового рахунку (вказаний на квитанції), три перші літери прізвища; Вказати спосіб реєстрації: телефон, електронна пошта, Google; Вгадати пароль з восьми символів; Завершити процес верифікацією через телефон.

Також клієнти можуть оформити довідку про відсутність боргів у Центрі обслуговування клієнтів або відділенні Нафтогазу, надавши:

паспорт/ID-картку;

EIC-код;

номер особового рахунку.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Нафтогаз розширив можливості оплати. Тепер у мобільому застосунку "Куб" громадяни можуть керувати як рахунками за природний газ, так і за електроенергію. Для цього потрібно тільки додати особовий рахунок за світло. Компанія перетворила застосунок на єдину точку взаємодії з послугами ЖКГ для мільйонів споживачів.

Ще Новини.LIVE писали про те, що у вересні деякі клієнти Нафтогазу отримають окремі платіжки з додатковим нарахуванням у сумі 1 500 грн. Йдеться про послугу техобслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Зокрема, підвищені суми будуть змушені платити власники приватних будинків. Водночас, для жителів багатоповерхівок суми поділять порівну.