Газовая субсидия: отсутствие какой справки грозит потерей помощи

Коммунальные счета, деньги. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году оформление субсидии на природный газ осуществляется с соблюдением строгих требований, в частности, при отсутствии задолженности за соответствующую жилищно-коммунальную услугу. Чтобы не лишиться права на государственную помощь, в частности, клиенты газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" должны иметь на руках специальную справку.

Об этом пишет издание Новини.LIVE, ссылаясь на информацию компании.

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Когда грозит потеря права на субсидию на газ

По данным Нафтогаза, предоставление жилищной субсидии на голубое топливо допускается исключительно при условии погашения задолженности. В таких ситуациях компания выдает специальную справку, которая подтверждает отсутствие долгов.

Заявителям, у которых ранее были просроченные платежи, могут отказать в предоставлении помощи на оплату этой услуги ЖКХ, если не будет подтверждения отсутствия долгов.

В компании предусмотрено несколько способов получения соответствующей справки, без которой невозможно начисление субсидии.

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Как получить справку об отсутствии задолженности за газ

По информации Нафтогаза, оформить документ о том, что клиент погасил задолженность за газ, можно как онлайн, так и лично.

В частности, в дистанционном режиме это можно сделать следующим образом:

через личный кабинет на сайте my.gas.ua;

через терминалы самообслуживания "Ощадбанка"/"ПриватБанка"/EasyPay/City24.

В частности, если получить документ надо в личном кабинете на сайте компании, для этого необходимо выполнить следующие шаги:

На сайте gas.ua выбрать раздел "Личный кабинет"; Перейти в раздел "Зарегистрироваться"; Ввести девятизначный номер лицевого счета (указанный на квитанции) и три первые буквы фамилии; Указать способ регистрации: телефон, электронная почта, Google; Придумать пароль из восьми символов; Завершить процесс верификацией по телефону.

Также клиенты могут оформить справку об отсутствии задолженностей в Центре обслуживания клиентов или отделении Нафтогаза, предоставив:

паспорт/ID-карту;

EIC-код;

номер личного счета.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Нафтогаз расширил возможности оплаты. Теперь в мобильном приложении "Куб" граждане могут управлять как счетами за природный газ, так и за электроэнергию. Для этого нужно только добавить личный счет за свет. Компания превратила приложение в единую точку взаимодействия с услугами ЖКХ для миллионов потребителей.

Еще Новини.LIVE писали о том, что в сентябре некоторые клиенты Нафтогаза получат отдельные платежки с дополнительным начислением в сумме 1 500 грн. Речь идет об услуге технического обслуживания внутридомовых газовых сетей. В частности, повышенные суммы будут вынуждены платить владельцы частных домов. В то же время для жителей многоэтажек суммы будут разделены поровну.