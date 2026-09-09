Рахунки за природний газ: які зміни чекають українців з 1 жовтня

Людина з платіжками, грошима та телефоном з розрахунками. Фото: Новини.LIVE.

З 1 жовтня 2026 року в Україні мають запрацювати нові правила для комунальних квитанцій за доставку природного газу для споживачів. Необхідність змін продиктована практичною реалізацією положення європейської Директиви щодо стандартів платіжних відомостей в газовій сфері та покликана зробити рахунки більш прозорими, зрозумілими та інформативними.

Про деталі майбутніх змін розповідає редакція Новини.LIVE.

Реклама

Які діятимуть вимоги до газових платіжок у жовтні

Новації у платіжках щодо розподілу блакитного палива для побутових споживачів прописані у Кодексі газорозподільних систем.

Згідно з постановою №541 Нацкомісії з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), зміни покликані підвищити прозорість, зрозумілість рахунків за відповідну послугу. За рахунок нових вимог підвищиться рівень поінформованості споживачів газу.

Нові вимоги передбачатимуть кілька аспектів:

Читайте також:

Необхідність дотримання чіткого списку даних, що в обов’язковому порядку має міститися у квитанціях за законодавством та нормами ЄС; Єдиний шаблон/форма рахунку; Надання в єдиному документі рахунку за постачання разом із рахунком за розподіл газу; Забезпечення актуальними відомостями, які визначатимуться Нацкомісією; Надання права клієнту самостійно обирати паперовий чи електронний формат рахунка.

Як уточнили в НКРЕКП, зміни відповідають нормам закону "Про ринок природного газу" та покликані реалізувати положення європейської Директиви щодо стандартів платіжної інформації в газовому секторі.

Постанова набуде чинності у жовтні поточного року. До цього терміну всі українські оператори газорозподільних мереж адаптують рахунки до нових правил.

Шаблон платіжки. Джерело: НКРЕКП

Що чекає на тарифи за газ восени

В Ураїні більшість домогосподарств, які користуються послугами ГК "Нафтогаз України", платитимуть за спожитий ресурс за старими цінами, якщо мають угоди за річними тарифами.

Йдеться про близько 98% споживачів (понад 12 млн домогосподарств), яких обслуговує ця газова компанія. Такий вид тарифу закріпили на час війни і дорівнює 7,96 грн за куб. м.

Його можуть переглянути після 30 квітня 2027 року, коли зкінчиться дія тарифу. Однак на час воєнного стану встановлена заборона на зміну вартості газу до відповідного рішення влади щодо його скасування.

Станом на вересень 2026 року на ринку працює вісім компаній, половина з яких має виключно річні тарифи, а решта — як річні, так і змінні місячні.

Річні пропозиції коливаються від 7,9 до 9,9 грн за куб. м, а місячні стартують з 8,5 грн і досягають 32 грн за куб. м.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про ціни за перевірку газових мереж та обладнання у вересні. Зокрема, у багатоповерхівках з малою кількістю квартир та великою системою газопроводів вартість може сягати 1 000 грн. За умови техобслуговування приватних будинків, то ціна буде значно більшою: 1 500 — 2 000 грн.

Також Новини.LIVE писали, що українці можуть не переплачувати за послуги ЖКГ, якщо надовго залишають оселі. Квитанції можуть перестати надходити, якщо громадяни не проживатимуть в помешканні понад 30 днів. Для цього треба надати підтвердження своєї відсутності окремими документами постачальникам.

Ваша пробна версія Premium закінчилася