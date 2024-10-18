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Субсидия на дрова, уголь и газ — условия предоставления средств и куда обратиться

18 октября 2024 08:35
Ксения Симонова - Редактор
Субсидия на покупку дров, угля и газа — как и где получить средства
Дрова в руках. Фото: mrpl.city
Ксения Симонова - Редактор

Украинцы могут оформить выплаты на покупку дров, угля и газа на отопительный сезон. В рамках правительственного решения дополнительной поддержки населения деньги будут выплачиваться до конца 2024 года.

Об этом говорится в постановлении №1169 от 15 октября 2024 года.

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Условия предоставления субсидии на покупку дров и угля

Получить деньги на покупку дров и угля могут люди, которые имеют право на льготы и не имеют доступа к коммунальной услуге по централизованной поставке тепловой энергии, не используют природный газ или электроэнергию для индивидуального отопления.

Дополнительную поддержку в отопительный сезон 2024/25 года оказывают с учетом следующих норм:

1) для твердого печного бытового топлива — минимальная норма для предоставления льгот — объем твердого топлива, которое может выделить 12064500 Ккал тепла (6,22 тонны свежесрубленной древесины с уровнем влажности 50% или 1,87 тонны каменного угля);

2) минимальная норма для твердого печного бытового топлива для предоставления субсидий — объем твердого топлива, которое может выделить 14 367 096 Ккал тепла (7,41 тонны свежесрубленной древесины с уровнем влажности 50% или 2,23 тонны каменного угля);

3) показатель стоимости твердого печного бытового топлива для оказания поддержки применяется 0,001239538695 грн. за 1 Ккал;

4) в последующие отопительные сезоны указанные граничные показатели стоимости твердого бытового топлива должны индексироваться на коэффициент прогнозируемой инфляции.

Как получить денежную помощь

Субсидию на дрова и уголь можно оформить, как и обычную, но ее выплачивают раз в год. Для получения средств требуется:

  • обратиться в местный орган соцзащиты (сельсовет или ЦПАУ) или орган Пенсионного фонда;
  • подать заявление на предоставление субсидии на дрова;
  • предоставить декларацию о доходах за предыдущий год.

Сумма субсидии зависит от дохода семьи. Чем меньше доходы, тем большую сумму возместят. Денежные средства начислят на банковский счет гражданина.

"Размер дополнительной поддержки, которая выплачивается в течение
отопительного сезона за средства государственного бюджета определяется как разница между размером начисленных средств льгот или жилищных субсидий на приобретение твердого печного бытового топлива, рассчитанных с учетом минимальных норм обеспечения твердым печным бытовым топливом и граничного показателя его стоимости, определенных пунктом 9 настоящего Порядка, и размером начисленных/выплаченных средств льгот или жилищных субсидий для приобретения твердого печного бытового топлива, рассчитанных с учетом минимальных норм обеспечения твердым печным бытовым топливом и граничного показателя его стоимости, утвержденных в соответствии с постановлением Кабинета Министров", — говорится в постановлении.

Что еще стоит знать

Напомним, в Пенсионном фонде началась подготовка к автоматическому перерасчету и финансированию жилищных субсидий с приближением отопительного сезона 2024-2025. Известно, кто получит пособие на зиму и какие будут суммы.

Также мы писали, что в Украине в ряде регионов скоро полноценно начнется отопительный сезон 2024-2025, который традиционно приходится на вторую половину октября. Известно, где и когда ждать подключения теплоснабжения, а также какие будут тарифы.

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