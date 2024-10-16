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Опалювальний сезон 2024-2025 — дати старту в регіонах і тарифи

16 жовтня 2024 08:50
Ксенія Симонова - Редактор
Опалювальний сезон в Україні — де стартує та які будуть тарифи
Батарея опалення. Фото: КМДА
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні у низці регіонів невдовзі повноцінно почнеться опалювальний сезон 2024-2025, який традиційно припадає на другу половину жовтня. Відомо, де саме і коли чекати підключення теплопостачання, а також які будуть тарифи.

Про це повідомляє видання Новини.LIVE, посилаючись на дані місцевої влади.

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Рішення про підключення будівель до централізованого опалення влада на місцях має право ухвалювати самостійно, користуючись ключовим правилом — якщо середньодобова температура не перевищує 8°C упродовж трьох днів.

Київ

З 14 жовтня у Києві мали почати подавати тепло в заклади соцінфраструктури: лікарні, школи, дитячі садки. Теплопостачання будуть включати за індивідуальними заявками. Водночас, мер міста Віталій Кличко повідомив, що житлові будинки громадян підключать дещо пізніше.

Львів

У Львівтеплоенерго орієнтуються на середньодобову температуру. Поки що вона дозволяє не розпочинати опалювальний сезон. Тепло обіцяють підключити у разі похолодання, адже якщо на вулиці не надто холодно, то й витрачати ресурс не варто.

Харків

У Харківській обласній військовій адміністрації також повідомили, що опалювальний сезон почнеться, з огляду на погодні умови та обороноздатність області. Через це рішення про його старт будуть погоджувати на всіх рівнях, починаючи з профільних міністерств, Офісу президента, і, закінчуючи військовими адміністраціями.

Житомир

У Житомирі планують розпочати опалювальний сезон з 1 листопада, а в області виконавчий комітет Житомирської міської ради вирішив, що він розпочнеться 16 жовтня.

Чернігів

У Чернігові та в низці громад області опалювальний сезон розпочався з 15 жовтня. Спочатку тепло дали для лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери міста.  

Черкаси

У Черкасах з 15 жовтня комунальники подали тепло до низки установ. Почався опалювальний сезон у школах, дитсадках та лікувальних закладах. Тепло в будинках увімкнуть, коли середньодобова температура впаде до 8° C.

Луцьк

Опалювальний сезон у Луцьку розпочнуть 16 жовтня. "Луцьктепло" отримало розпорядження бути готовими до переходу на зимовий режим роботи та почати подачу опалення споживачам.

Чернівці

У Чернівцях тепло почали подавати до шкіл та дитсадків з 8 жовтня. Там вже працюють 12 малих котелень, які подають тепло в 14 закладів соцсфери.

Закарпаття

Відомо, що в Мукачівській громаді опалювальний сезон планують розпочати 21 жовтня.

В інших містах влада ще не повідомляла про початок опалювального сезону, або дала зрозуміти, що це станеться, коли опуститься температура повітря.

Які будуть тарифи на тепло у новому сезоні

Очікується, що під час опалювального сезону 2024-2025 тарифи на централізоване опалення для побутових споживачів будуть незмінні — на рівні 1654,41 грн/Гкал.

Тариф зафіксувала влада на тлі воєнного стану, який відпустять після його скасування.

Утримувати колишню ціну допоможе тариф для підприємств теплової комунальної енергетики (ТКЕ), який уряд продовжив до 30 квітня 2025 року. Для побутового сектора підприємствам ТКЕ тариф на газ становитиме 7,42 грн/кубометр (з ПДВ), як попереднього опалювального сезону.

Проте існує ризик підвищення тарифів на тепло в країні через фінансові труднощі постачальників тепла та можливу неспроможність влади компенсувати різницю в тарифах.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці, які не встигли подати документи на отримання субсидій для оплати комунальних послуг у опалювальному сезоні 2024-2025 років, ще мають час зробити це до 30 листопада.

Також ми писали, що в жовтні 2024 року в Україні не підвищували тарифи, зокрема, надалі діє мораторій на підвищення цін на газ, опалення та гаряче водопостачання, залишилась колишньою вартість електроенергії. Однак, у деяких містах переглядають ціни на інші комунальні послуги.

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