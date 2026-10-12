Жилищная субсидия для ВПЛ: кому доступна и сроки назначения

Коммунальные счета, деньги. Фото: Новини.LIVE

В октябре 2026 года граждане, не имеющие возможности самостоятельно оплачивать жилищно-коммунальные услуги, могут обратиться за назначением субсидии. В частности, внутренне перемещенные лица (ВПЛ), не имеющие собственного жилья, могут получить помощь на арендованное.

О том, кто из переселенцев может оформить субсидию, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Кому из ВПЛ доступна жилищная субсидия

Согласно действующим правилам, внутренне перемещенные лица могут получить субсидию на аренду жилья при следующих условиях:

Переселились в любой регион, подконтрольный правительству Украины; Финансово-имущественное положение соответствует критериям; Тратят на аренду более 15% своих общих доходов.

При этом внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут получить субсидию без договора аренды (на основании справки о статусе переселенца и фактического проживания).

Каков будет размер субсидии

Сумма помощи рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства по установленной формуле. Она зависит от совокупного дохода семьи, количества членов домохозяйства и нормативов жилья и потребления услуг.

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Для назначения субсидии необходимо подать заявление и декларацию (по установленным формам), справку ВПЛ — в случае обращения за назначением субсидии по месту фактического проживания. Остальные документы необходимо подавать в зависимости от обстоятельств. В частности:

договор найма/аренды жилья — в случае проживания в арендуемом жилье (при наличии);

копия договора о реструктуризации долга — если имеется задолженность и заключен договор.

Подать документы на субсидию можно одним из следующих способов:

лично, обратившись в отделение Пенсионного фонда Украины;

по почте на адрес территориального органа фонда;

онлайн через портал электронных услуг Пенсионного фонда или мобильное приложение ПФУ.

Также документы на субсидию можно подавать через уполномоченных должностных лиц территориальных громад, центры предоставления административных услуг, через портал государственных услуг "Дія".

Сроки назначения жилищной субсидии

По информации Пенсионного фонда, выплаты будут назначены в зависимости от того, когда именно человек подал заявление и документы. А именно:

В случае подачи документов в период с 1 октября по 30 ноября (включительно) субсидия будет назначена с начала отопительного периода (с 1 октября);

Если заявление будет подано позже, то субсидию назначат с месяца обращения.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в октябре граждане могут рассчитываться за коммунальные услуги картой "Нацкешбек". Сейчас действует дифференцированный механизм начисления кэшбэка (5% или 15% в зависимости от купленного товара). Максимальная сумма кэшбэка составит 3 000 грн. Накопленные средства можно направить на оплату коммунальных услуг.

Еще Новини.LIVE писали о том, что оформление субсидии на газ будет невозможно для тех семей, у которых ранее были просроченные платежи и непогашенный долг. При таких условиях субсидию можно будет получить, погасив задолженность за топливо и при наличии справки, подтверждающей этот факт.