Субсидию не предоставят: какая пенсионерам необходима справка от Нафтогаза

Коммунальные платежи, деньги. Фото: Новини.LIVE

В Украине большинству домохозяйств жилищную субсидию на отопительный сезон переназначат автоматически, если ее получали ранее и не было задолженности. В то же время, при наличии долга получить помощь на оплату услуг газоснабжения не удастся без отдельной справки. Это требование касается также пожилых людей.

О том, какие документы необходимы, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Какая справка от Нафтогаза требуется для права на субсидию

По информации компании, согласно действующим правилам, оформление субсидии на природный газ будет невозможно для тех домохозяйств, у которых ранее были просроченные платежи и непогашенная задолженность.

При таких условиях назначение субсидии будет возможно исключительно на основании погашения долга за природный газ и при наличии необходимой дополнительной справки от Нафтогаза с подтверждением этого.

Такой документ требуется в обязательном порядке от всех категорий заявителей. В частности, от пожилых людей.

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При отсутствии справки о погашении задолженности заявителям могут отказать в предоставлении государственной помощи на оплату услуг по газоснабжению.

Какие есть способы получить справку о погашении долга

В компании пояснили, что клиенты после уплаты задолженности смогут заказать справку несколькими способами. В частности, это можно сделать:

через личный кабинет на сайте Нафтогаза;

через терминалы самообслуживания (Ощадбанк/ПриватБанк/EasyPay/City24).

Также можно обратиться в Центр обслуживания клиентов или отделение Нафтогаза. Для этого необходимо будет предоставить:

паспорт гражданина/ID-карту;

EIC-код;

номер лицевого счета.

Как оформить справку от Нафтогаза онлайн

В частности, граждане при возможности могут заказать справку дистанционно через личный кабинет на сайте газовой компании. Для регистрации в нем необходимо:

На сайте Нафтогаза выбрать раздел "Личный кабинет"; Нажать на пункт "Зарегистрироваться"; Ввести 9-значный номер личного счета (из платежки), первые три буквы фамилии; Указать способ регистрации: телефон, электронная почта/Google; Придумать пароль из восьми символов; Пройти верификацию через смартфон.

Помимо оформления справки об отсутствии задолженности, в личном кабинете можно будет:

Осуществлять оплату за потребленный газ;

Получать доступ к счетам/истории платежей;

Передавать данные счетчика;

Управлять несколькими счетами.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что с октября в Украине изменились правила оформления платежных документов за газ для потребителей в рамках требований Директивы Европейского Союза (ЕС) 2024/1788. Изменения повысят прозрачность, понятность и информативность газовых платежных счетов. Бытовые потребители смогут получать два счета в одном документе.

Еще Новини.LIVE писали о том, что осенью граждане получат право расплачиваться за газ картой "Нацкешбек". Сейчас действует дифференцированная модель начисления кэшбэка (5% или 15% в зависимости от приобретенного товара). Накопленные суммы можно будет направить на оплату коммунальных услуг. Максимально за месяц можно будет получить до 3 000 грн.