Гроші на фоні платіжки. Фото: Новини.LIVE

Українці можуть отримувати більшу субсидію на комунальні послуги, навіть якщо площа їхнього житла перевищує встановлені норми. Деяким громадянам Пенсійний фонд може врахувати додаткові квадратні метри і збільшити розмір допомоги. Але потрібно відповідати декільком умовам. Відомо, хто має особливе право та як ним скористатися.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на роз'яснення Пенсійного фонду України.

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На яку площу призначають субсидію

Зазвичай держава допомагає оплачувати комунальні послуги лише в межах певної площі квартири чи будинку. На кожну людину передбачено 13,65 квадратного метра. До цього додають ще 35,22 квадратного метра на всю родину. Так, звичайна норма становить:

для однієї людини — 48,87 квадратного метра;

для двох людей — 62,52 квадратного метра;

для трьох людей — 76,17 квадратного метра.

Однак деяким українцям дозволяють збільшити цю площу на 30%. У такому разі норма становитиме:

63,53 квадратного метра — для однієї людини;

81,27 квадратного метра — для двох;

99 квадратних метрів — для трьох.

При цьому врахувати можуть лише ту площу, яка є насправді. Наприклад, якщо квартира менша за збільшену норму, розрахунок проводитимуть за її фактичними розмірами.

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Хто може отримати субсидію на зайві метри

Право на таку допомогу мають непрацездатні люди, які не працюють і проживають самі або разом з іншими особами з визначених категорій. Йдеться про:

Пенсіонерів, які отримують пенсію за віком, через інвалідність або втрату годувальника.

Колишніх працівників, які вийшли на пенсію за вислугою років, якщо вони вже досягли загального пенсійного віку.

Людей з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю, які отримують державну соціальну допомогу.

Громадян, які не мають права на пенсію, але отримують державну соціальну допомогу.

Людей з інвалідністю, яким призначили державну соціальну допомогу.

Непрацюючих людей пенсійного віку, які через нестачу страхового стажу отримують тимчасову державну допомогу.

Неповнолітніх дітей.

Щоб Пенсійний фонд врахував додаткові метри, потрібно зазначити своє право на таку допомогу в декларації. А в заяві на субсидію вказати, що ви хочете отримувати її на понаднормову площу житла.

Коли більшу субсидію можуть переглянути

Після призначення допомоги Пенсійний фонд може переглянути її розмір, якщо в родині щось змінилося. Наприклад, якщо:

у квартирі чи будинку змінилася кількість зареєстрованих людей;

змінився склад сім'ї когось із членів домогосподарства;

хтось влаштувався на роботу або почав отримувати інші доходи.

Про такі зміни потрібно повідомити Пенсійний фонд протягом 30 календарних днів.

Водночас людям, які вже отримували субсидію на додаткові квадратні метри влітку, повторно подавати заяву на опалювальний сезон не потрібно. Під час автоматичного перерахунку допомоги право на збільшену площу за ними зберігається.

Раніше Новини.LIVE писали, як переселенцям отримувати допомогу на проживання та субсидію одночасно. Для оформлення знижки на комуналку ВПО достатньо довідки переселенця — письмовий договір оренди житла не обов'язковий. Якщо подати заяву до 30 листопада 2026 року, субсидію за наявності права можуть призначити від початку опалювального сезону.

Також Новини.LIVE розповідали, чому українцям старше 60 років можуть відмовити в субсидії. Для оформлення допомоги потрібно мати щонайменше 15 років страхового стажу та отримувати державну допомогу малозабезпеченій сім’ї. Також хоча б місяць стажу має припадати на період, за який Пенсійний фонд враховує доходи.