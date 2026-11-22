Деньги на фоне квитанции. Фото: Новини.LIVE

Украинцы могут получать более высокую субсидию на коммунальные услуги, даже если площадь их жилья превышает установленные нормы. Некоторым гражданам Пенсионный фонд может учесть дополнительные квадратные метры и увеличить размер помощи. Но для этого необходимо соответствовать нескольким условиям. Известно, кто имеет особое право и как им воспользоваться.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на разъяснения Пенсионного фонда Украины.

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На какую площадь назначают субсидию

Обычно государство помогает оплачивать коммунальные услуги только в пределах определенной площади квартиры или дома. На каждого человека предусмотрено 13,65 квадратного метра. К этому добавляют еще 35,22 квадратного метра на всю семью. Таким образом, обычная норма составляет:

для одного человека — 48,87 квадратных метра;

для двух человек — 62,52 квадратных метра;

для трех человек — 76,17 квадратных метра.

Однако некоторым украинцам разрешают увеличить эту площадь на 30%. В таком случае норма составит:

63,53 квадратных метра — для одного человека;

81,27 квадратного метра — для двоих;

99 квадратных метров — для трех.

При этом учитывать могут только ту площадь, которая есть на самом деле. Например, если квартира меньше увеличенной нормы, расчет будут проводить по ее фактическим размерам.

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Кто может получить субсидию на дополнительные метры

Право на такую помощь имеют нетрудоспособные люди, которые не работают и проживают одни или вместе с другими лицами из определенных категорий. Речь идет о:

Пенсионерах, получающих пенсию по возрасту, по инвалидности или в связи с потерей кормильца.

Бывших работниках, вышедших на пенсию по выслуге лет, если они уже достигли общего пенсионного возраста.

Людях с инвалидностью с детства и детях с инвалидностью, получающих государственную социальную помощь.

Гражданах, не имеющих права на пенсию, но получающих государственную социальную помощь.

Людях с инвалидностью, которым назначена государственная социальная помощь.

Неработающих людях пенсионного возраста, которые из-за недостатка страхового стажа получают временную государственную помощь.

Несовершеннолетних детях.

Чтобы Пенсионный фонд учел дополнительные показатели, необходимо указать свое право на такую помощь в декларации. А в заявлении на субсидию указать, что вы хотите получать ее на сверхнормативную площадь жилья.

Когда размер субсидии может быть пересмотрен

После назначения пособия Пенсионный фонд может пересмотреть его размер, если в семье что-то изменилось. Например, если:

в квартире или доме изменилось количество зарегистрированных людей;

изменился состав семьи кого-либо из членов домохозяйства;

кто-то устроился на работу или начал получать другие доходы.

Об этих изменениях необходимо уведомить Пенсионный фонд в течение 30 календарных дней.

В то же время людям, которые уже получали субсидию на дополнительные квадратные метры летом, повторно подавать заявление на отопительный сезон не нужно. При автоматическом перерасчете пособия право на увеличенную площадь за ними сохраняется.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как переселенцам получать помощь на проживание и субсидию одновременно. Для оформления скидки на коммунальные услуги ВПЛ достаточно справки переселенца — письменный договор аренды жилья не обязателен. Если подать заявление до 30 ноября 2026 года, субсидию при наличии права могут назначить с начала отопительного сезона.

Также Новини.LIVE рассказывали, почему украинцам старше 60 лет могут отказать в субсидии. Для оформления помощи необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа и получать государственную помощь малообеспеченной семье. Также хотя бы один месяц стажа должен приходиться на период, за который Пенсионный фонд учитывает доходы.