Субсидіантів чекають перевірки ПФУ — кого торкнеться у 2026 році

Субсидіантів чекають перевірки ПФУ — кого торкнеться у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 21 січня 2026 08:50
Право на субсидію — в яких випадках громадян чекають перевірки ПФУ
Гроші, квитанції на ЖКП. Фото: Новини.LIVE

В Україні громадяни, яким держава надає субсидії або пільги, можуть потрапити під перевірку Пенсійного фонду України (ПФУ) у 2026 році. Метою такого моніторингу є бажання переконатися, що дійсно родина відповідає вимогам для права на отримання допомоги.

Про те, кого можуть торкнутися перевірки, розповідає видання Новини.LIVE.

Читайте також:

Коли на субсидіантів можуть чекати перевірки ПФУ

За інформацією Пенсійного фонду, здійснення перевірок отримувачів субсидій дозволяється у наступних випадках:

  1. Для підтвердження, що житло не здають в оренду.
  2. Щоб перевірити, якщо у житлі є кілька окремих особових рахунків.
  3. У разі розбіжностей: коли фактичне число жителів у квартирі/будинку не збігається з інформацією у реєстрації чи декларації.
  4. Якщо в житлі для опалення використовують електроприлади/інші альтернативні джерела енергії, що вимагають додаткового підтвердження.

Фахівці ПФУ під час перевірки мають скласти Акт перевірки матеріально-побутових умов. Йдеться про офіційний документ, де будуть зафіксовані підсумки обстеження.

Кому загрожує втрата держпідтримки у 2026 році

За допомогою перевірок контролюючі органи можуть переконатися, що соціальні виплати надаються тільки тим, хто дійсно їх потребує. Акти перевірки застосовують не тільки для субсидій/пільг на оплату послуг ЖКГ, а й для інших видів соцдопомоги. Моніторинг може торкнутися:

  • щомісячних виплат громадян, які доглядають за особами з інвалідністю першої-другої групи через психічні хвороби;
  • державної допомоги самотнім матерям і малозабезпеченим сім'ям, щоб підтвердити, що житло не здається в оренду.

У разі, якщо під час таких перевірок фахівці виявлять порушення або неправильні відомості, то нарахування субсидії можуть призупинити чи скасувати. Такий підхід  дозволяє справедливо розподіляти бюджетні кошти і запобігати можливим зловживанням.

Раніше ми писали, що ПФУ нагадав субсидіантам про обов'язок інформування фонд про обставини, від яких залежить право на допомогу. На таку процедуру відводять 30 днів. 

Також розповідали, що законодавство дозволяє у разі відмови у призначенні субсидії у зв'язку із заборгованістю після її погашення оформити допомогу. Для цього також потрібен договір реструктуризації.

комунальні послуги ЖКГ ПФУ гроші субсидії
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
