Право на субсидию — в каких случаях граждан ждут проверки ПФУ

В Украине граждане, которым государство предоставляет субсидии или льготы, могут попасть под проверку Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в 2026 году. Целью такого мониторинга является желание убедиться, что действительно семья соответствует требованиям для права на получение помощи.

О том, кого могут коснуться проверки, рассказывает издание Новини.LIVE.

Когда субсидиантов могут ждать проверки ПФУ

По информации Пенсионного фонда, осуществление проверок получателей субсидий разрешается в следующих случаях:

Для подтверждения, что жилье не сдают в аренду. Чтобы проверить, если в жилье есть несколько отдельных лицевых счетов. В случае разногласий: когда фактическое число жителей в квартире/доме не совпадает с информацией в регистрации или декларации. Если в жилье для отопления используют электроприборы/другие альтернативные источники энергии, требующие дополнительного подтверждения.

Специалисты ПФУ во время проверки должны составить Акт проверки материально-бытовых условий. Речь идет об официальном документе, где будут зафиксированы итоги обследования.

Кому грозит потеря господдержки в 2026 году

С помощью проверок контролирующие органы могут убедиться, что социальные выплаты предоставляются только тем, кто действительно в них нуждается. Акты проверки применяют не только для субсидий/льгот на оплату услуг ЖКХ, но и для других видов соцпомощи. Мониторинг может коснуться:

ежемесячных выплат граждан, которые ухаживают за лицами с инвалидностью первой-второй группы из-за психических болезней;

государственной помощи одиноким матерям и малообеспеченным семьям, чтобы подтвердить, что жилье не сдается в аренду.

В случае, если во время таких проверок специалисты обнаружат нарушения или неправильные сведения, то начисление субсидии могут приостановить или отменить. Такой подход позволяет справедливо распределять бюджетные средства и предотвращать возможные злоупотребления.

Ранее мы писали, что ПФУ напомнил субсидиантам об обязанности информирования фонда об обстоятельствах, от которых зависит право на помощь. На такую процедуру отводят 30 дней.

Также рассказывали, что законодательство позволяет в случае отказа в назначении субсидии в связи с задолженностью после ее погашения оформить помощь. Для этого также нужен договор реструктуризации.