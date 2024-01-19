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Житлові субсидії — куди можна звертатися за оформленням у 2024 році

19 січня 2024 07:46
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Субсидії 2024 — які умови надання допомоги та куди звертатися
Комунальні платіжки в Україні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українці у 2024 році мають право на безповоротну адресну державну соціальну допомогу, що надається вразливим споживачам на оплату житлово-комунальних послуг. Оформити житлову субсидію стало зручніше за допомогою низки ресурсів.

Про це йдеться у матеріалах Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Правила надання житлової субсидії у 2024 році

Як зазначають у фонді, цьогоріч житлову субсидію розраховують на всіх членів домогосподарства. До складу домогосподарства включають всіх осіб, що зареєстровані у квартирі чи будинку, зокрема орендарів, внутрішньо переміщених осіб (ВПО). На них розраховують соціальні норми житла, а також соціальні нормативи комунального обслуговування, враховують доходи під час призначення допомоги.

Відповідно до рішення уряду, субсидію призначають, якщо витрати на послуги ЖКГ перевищують 15% середньомісячного загального доходу родини. Така норма затверджена на період воєнного стану та упродовж одного місяця після скасування. Під час розрахунку субсидії з початку опалювального сезону враховують доходи домогосподарства за перший та другий квартали року, водночас доходи пенсіонерів враховують у розмірі серпневої пенсії.

У 2024 році середній розмір фінпідтримки для українців на оплату послуг ЖКГ в холодний період дорівнює 1,41 тис. грн.

Куди звертатись за оформленням субсидії

З 1 грудня 2022 року контроль за правильністю призначення і виплати субсидій здійснюють органи Пенсійного фонду. Там уточнили, куди потрібно звертатися для оформлення субсидії.

Звернутися до Пенсійного фонду можна кількома способами:

  • найзручніше подавати документи через веб-портал е-послуг, мобільний застосунок ПФУ або через Портал Дія;
  • також можна звернутися за призначенням субсидії у будь-який сервісний центр ПФУ, без прив’язки до місця реєстрації. Цей спосіб підійде для людей, які хочуть проконсультуватися з питання надання такої допомоги;
  • залишається можливість особистого звернення до уповноважених посадовців виконавчого органу сільської, селищної, міськради тергромад та посадових осіб Центрів надання адміністративних послуг;
  • приймають звернення також поштою на адресу Пенсійного фонду.

 

субсидії
Джерело: Мінсоцполітики

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні житлові субсидії надають на погашення витрат з оплати комунальних послуг. На них мають право різні категорії громадян, зокрема студенти.

Також ми писали, в Україні зросла кількість субсидіантів на тлі підвищення тарифів за житлово-комунальні послуги. Водночас перелік тих, хто має право на допомогу на оплату ЖКП, розширили.

комунальні послуги
субсидії
ЖКГ
гроші
матеріальна допомога

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