Субсидії 2024 — які умови надання допомоги та куди звертатися

Житлові субсидії — куди можна звертатися за оформленням у 2024 році
Українці у 2024 році мають право на безповоротну адресну державну соціальну допомогу, що надається вразливим споживачам на оплату житлово-комунальних послуг. Оформити житлову субсидію стало зручніше за допомогою низки ресурсів.
Про це йдеться у матеріалах Пенсійного фонду України (ПФУ).
Правила надання житлової субсидії у 2024 році
Як зазначають у фонді, цьогоріч житлову субсидію розраховують на всіх членів домогосподарства. До складу домогосподарства включають всіх осіб, що зареєстровані у квартирі чи будинку, зокрема орендарів, внутрішньо переміщених осіб (ВПО). На них розраховують соціальні норми житла, а також соціальні нормативи комунального обслуговування, враховують доходи під час призначення допомоги.
Відповідно до рішення уряду, субсидію призначають, якщо витрати на послуги ЖКГ перевищують 15% середньомісячного загального доходу родини. Така норма затверджена на період воєнного стану та упродовж одного місяця після скасування. Під час розрахунку субсидії з початку опалювального сезону враховують доходи домогосподарства за перший та другий квартали року, водночас доходи пенсіонерів враховують у розмірі серпневої пенсії.
У 2024 році середній розмір фінпідтримки для українців на оплату послуг ЖКГ в холодний період дорівнює 1,41 тис. грн.
Куди звертатись за оформленням субсидії
З 1 грудня 2022 року контроль за правильністю призначення і виплати субсидій здійснюють органи Пенсійного фонду. Там уточнили, куди потрібно звертатися для оформлення субсидії.
Звернутися до Пенсійного фонду можна кількома способами:
- найзручніше подавати документи через веб-портал е-послуг, мобільний застосунок ПФУ або через Портал Дія;
- також можна звернутися за призначенням субсидії у будь-який сервісний центр ПФУ, без прив’язки до місця реєстрації. Цей спосіб підійде для людей, які хочуть проконсультуватися з питання надання такої допомоги;
- залишається можливість особистого звернення до уповноважених посадовців виконавчого органу сільської, селищної, міськради тергромад та посадових осіб Центрів надання адміністративних послуг;
- приймають звернення також поштою на адресу Пенсійного фонду.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні житлові субсидії надають на погашення витрат з оплати комунальних послуг. На них мають право різні категорії громадян, зокрема студенти.
Також ми писали, в Україні зросла кількість субсидіантів на тлі підвищення тарифів за житлово-комунальні послуги. Водночас перелік тих, хто має право на допомогу на оплату ЖКП, розширили.
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