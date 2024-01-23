Субсидии в Украине — как самостоятельно выбрать банк для выплат

Субсидианты могут самостоятельно выбрать банк для выплат — как это сделать
Украинские граждане могут самостоятельно выбрать любой уполномоченный банк для получения жилищных субсидий и льгот. Финучреждения собраны в единый перечень.
Об этом говорится в сообщении Министерства социальной политики Украины.
Способ получения субсидий и льгот
Как отметили в Минсоцполитики, получатели субсидий и льгот имеют право сами выбрать, как желают получить деньги. Это можно сделать:
- в отделении почтовой связи;
- на банковский счёт.
Если человек выбрал способ получения выплат через уполномоченный банк, то какой именно — можно выбрать из специального списка. В общей сложности финучреждений, которые могут перечислить деньги на субсидии и льготы, насчитывается 46.
С актуальным перечнем можно ознакомиться на сайте Министерства финансов по ссылке.
Также возможность проверки информации о назначенных субсидиях предоставлена в личном кабинете на портале е-услуг Пенсионного фонда Украины по ссылке.
В разделе "Моя субсидия" доступна следующая информация:
- месяц и год последнего начисления помощи на оплату ЖКХ;
- начисленная сумма субсидий;
- решение о назначении субсидий/льгот.
Правила предоставления субсидии в 2024-м
Согласно решению правительства, субсидия назначается, если расходы на коммунальные услуги превышают 15% среднемесячного общего дохода семьи. Такая норма утверждена на период военного положения и в течение одного месяца после отмены.
При расчете жилищных субсидий с начала отопительного сезона учитываются доходы домохозяйства за первый и второй кварталы года, а доходы пенсионеров — в размере августовской пенсионной выплаты.
В 2024 году средний размер материальной поддержки для граждан на оплату услуг ЖКХ в зимний период составляет 1,41 тыс. грн.
Что еще стоит знать
Напомним, что некоторые граждане зимой могут оформить повышенную субсидию. Речь идет о денежной помощи на твердое печное топливо.
Также мы писали, что на украинском банковском рынке некоторые финучреждения испытывают проблемы с капиталом. Среди таких банков — один государственный.
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