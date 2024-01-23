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Субсидианты могут самостоятельно выбрать банк для выплат — как это сделать

23 января 2024 08:03
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Субсидии в Украине — как самостоятельно выбрать банк для выплат
Коммунальные платежки в Украине. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинские граждане могут самостоятельно выбрать любой уполномоченный банк для получения жилищных субсидий и льгот. Финучреждения собраны в единый перечень.

Об этом говорится в сообщении Министерства социальной политики Украины.

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Способ получения субсидий и льгот

Как отметили в Минсоцполитики, получатели субсидий и льгот имеют право сами выбрать, как желают получить деньги. Это можно сделать:

  • в отделении почтовой связи;
  • на банковский счёт.

Если человек выбрал способ получения выплат через уполномоченный банк, то какой именно — можно выбрать из специального списка. В общей сложности финучреждений, которые могут перечислить деньги на субсидии и льготы, насчитывается 46.

С актуальным перечнем можно ознакомиться на сайте Министерства финансов по ссылке.

Также возможность проверки информации о назначенных субсидиях предоставлена в личном кабинете на портале е-услуг Пенсионного фонда Украины по ссылке.

В разделе "Моя субсидия" доступна следующая информация:

  • месяц и год последнего начисления помощи на оплату ЖКХ;
  • начисленная сумма субсидий;
  • решение о назначении субсидий/льгот.

Правила предоставления субсидии в 2024-м

Согласно решению правительства, субсидия назначается, если расходы на коммунальные услуги превышают 15% среднемесячного общего дохода семьи. Такая норма утверждена на период военного положения и в течение одного месяца после отмены.

При расчете жилищных субсидий с начала отопительного сезона учитываются доходы домохозяйства за первый и второй кварталы года, а доходы пенсионеров — в размере августовской пенсионной выплаты.

В 2024 году средний размер материальной поддержки для граждан на оплату услуг ЖКХ в зимний период составляет 1,41 тыс. грн.

Что еще стоит знать

Напомним, что некоторые граждане зимой могут оформить повышенную субсидию. Речь идет о денежной помощи на твердое печное топливо.

Также мы писали, что на украинском банковском рынке некоторые финучреждения испытывают проблемы с капиталом. Среди таких банков — один государственный.

коммунальные услуги
субсидии
ЖКХ
банки
материальная помощь
деньги

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