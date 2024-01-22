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Підвищена субсидія — хто з українців може отримати більше

22 січня 2024 07:47
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Субсидії в Україні — хто з громадян може отримати підвищені виплати
Жінка тримає гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Деякі громадяни взимку можуть оформити підвищену субсидію. Йдеться про грошову допомогу на тверде пічне паливо.

Про те, який розмір допомоги та хто може отримати, розповіли в уряді.

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Як зазначається, 2024 року українці можуть отримати допомогу на купівлю дров та вугілля. Оформити відповідну допомогу необхідно встигнути у січні та лютому.

Уряд збільшив нормативи для опалення на сезон 2023-2024 у середньому учетверо. Максимальний розмір субсидії на тверде пічне паливо збільшили у 2,3 раза. Якщо раніше одне домогосподарство могло отримати 6,97 тис. гривень на рік, то зараз — 16,23 тис. гривень.

Як розраховують суму допомоги

Як йдеться у повідомленні, розмір субсидії на дрова та вугілля розраховують індивідуально для кожної родини на підставі обсягу її доходів. Чим менший розмір доходів, тим більше коштів на тверде паливо гарантує держава.

"Якщо родина ще не отримувала субсидію на тверде паливо в 2023 році і звернеться за нею в січні-лютому 2024 році, то — у разі призначення — виплата буде здійснена у підвищеному розмірі", — наголошують в уряді.

Хто може отримати субсидію та як подати заявку

Житлову субсидію на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива призначають тоді, коли домогосподарство не отримує житлово-комунальні послуги з теплопостачання для централізованого опалення та не використовує газ чи електричну енергію для опалення.

Для того, щоб отримати субсидію на дрова чи вугілля, необхідно подати заяву у Пенсійний фонд:

  • через е-портал ПФУ;
  • мобільний застосунок ПФУ;
  • на електронну пошту [email protected];
  • портал держпослуг "Дія".

Окрім заяви, громадянин має надати довідку, де підтверджується, що є пічне опалення чи використання твердого палива.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці у 2024 році мають право на безповоротну адресну державну соціальну допомогу, що надається вразливим споживачам на оплату житлово-комунальних послуг. Оформити житлову субсидію стало зручніше за допомогою низки ресурсів.

Також ми писали, в Україні зросла кількість субсидіантів на тлі підвищення тарифів за житлово-комунальні послуги. Водночас перелік тих, хто має право на допомогу на оплату ЖКП, розширили.

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ЖКГ
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