Україна
Студенти у Польщі отримуватимуть по 1000 злотих — кого стосується

Студенти у Польщі отримуватимуть по 1000 злотих — кого стосується

Ua ru
Дата публікації: 13 листопада 2025 19:40
Оновлено: 18:27
Студентам у Польщі виплачуватимуть по 1 000 злотих щомісяця — які умови
Люди на вулиці у Вроцлаві. Фото: Unsplash

З 2026 року у Польщі буде запущено нову стипендіальну програму для студентів. Планується, що розмір стипендії становитиме 1 000 злотих.

Про це повідомило видання InPoland.

Читайте також:

Умови отримання стипендії 1 000 злотих

Нова програма розрахована на студентів, які вирішили поєднати навчання з підготовкою до військової служби, починаючи з наступного навчального року. Кожен, хто зважиться на цей крок, отримуватиме 1 000 злотих на місяць.

На додаток Міністерство національної оборони Польщі також проводить програму "Канікули з армією" (Wakacje z Wojskiem), орієнтовану на випускників середніх шкіл, студентів та тих, хто шукає сезонну роботу. 

За 27 днів підготовки учасники отримують 6 300 злотих та можливість продовжити роботу у війську — від Військ територіальної оборони до професійної військової служби.

Як українці можуть додатково заробити у Польщі

Восени в Польщі можна заробити, збираючи та здаючи каштани. У 2025 році їх приймають в середньому від 0,5 до 0,7 злотого за кілограм залежно від воєводства. В окремих випадках можна отримати вищу ціну.

Наразі найвищі ставки при прийманні каштанів зазвичай пропонують поблизу великих міст у таких воєводствах Польщі:

  • Мазовецьке;
  • Сілезьке;
  • Великопольське.

Трохи нижчі ціни, проте більша кількість пунктів приймання каштанів у Підкарпатському, Люблінському та Свєнтокшиському воєводствах.

Раніше ми писали, чому українців можуть позбавити статусу біженця в Польщі.

Також дізнавайтеся, як оформити Сімейну допомогу у Польщі та в якій сумі вона виплачується.

Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
