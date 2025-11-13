Студентам у Польщі виплачуватимуть по 1 000 злотих щомісяця — які умови

Студенти у Польщі отримуватимуть по 1000 злотих — кого стосується
З 2026 року у Польщі буде запущено нову стипендіальну програму для студентів. Планується, що розмір стипендії становитиме 1 000 злотих.
Про це повідомило видання InPoland.
Умови отримання стипендії 1 000 злотих
Нова програма розрахована на студентів, які вирішили поєднати навчання з підготовкою до військової служби, починаючи з наступного навчального року. Кожен, хто зважиться на цей крок, отримуватиме 1 000 злотих на місяць.
На додаток Міністерство національної оборони Польщі також проводить програму "Канікули з армією" (Wakacje z Wojskiem), орієнтовану на випускників середніх шкіл, студентів та тих, хто шукає сезонну роботу.
За 27 днів підготовки учасники отримують 6 300 злотих та можливість продовжити роботу у війську — від Військ територіальної оборони до професійної військової служби.
Як українці можуть додатково заробити у Польщі
Восени в Польщі можна заробити, збираючи та здаючи каштани. У 2025 році їх приймають в середньому від 0,5 до 0,7 злотого за кілограм залежно від воєводства. В окремих випадках можна отримати вищу ціну.
Наразі найвищі ставки при прийманні каштанів зазвичай пропонують поблизу великих міст у таких воєводствах Польщі:
- Мазовецьке;
- Сілезьке;
- Великопольське.
Трохи нижчі ціни, проте більша кількість пунктів приймання каштанів у Підкарпатському, Люблінському та Свєнтокшиському воєводствах.
Раніше ми писали, чому українців можуть позбавити статусу біженця в Польщі.
Також дізнавайтеся, як оформити Сімейну допомогу у Польщі та в якій сумі вона виплачується.
Читайте Новини.LIVE!