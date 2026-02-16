Скільки коштує місяць студентського життя в Польщі — реальні суми

Скільки грошей потрібно студенту на місяць у Польщі — сума у 2026 році
Українські студенти все частіше обирають Польщу для здобуття європейської освіти. Окрім вибору навчального закладу, перед абітурієнтами та їхніми родинами постає цілком практичне питання — скільки грошей потрібно на щомісячне життя за кордоном.
Новини.LIVE розповідають, на який бюджет варто орієнтуватися студенту в Польщі у 2026 році.
У скільки обійдеться проживання у Польщі
Витрати на житло можуть суттєво відрізнятися як від міста, так і від місця. За даними освітньої платформи StudyForYou, найдорожчими містами Польщі за вартістю оренди житла є Варшава, Вроцлав, Краків, Гданськ, Познань.
В середньому проживання у цих містах коштує:
- у державному гуртожитку — від 360 злотих/місяць (близько 4 500 грн) за місце у кімнаті;
- у приватному гуртожитку — від 600 злотих/місяць;
- кімната у квартирі — від 800 злотих/місяць;
- квартира — від 1 400 злотих/міс. + близько 250 злотих комунальні послуги.
У таких містах, як Лодзь, Люблін, Катовіце, Ополє, Жешув, Кельце, Ольштин та Бидгощ, проживання десь на 15-20% дешевше.
Скільки грошей треба на харчування
Ціни на продукти в Польщі одні з найнижчих в Європі. Стандартний набір для одного студента обійдеться приблизно у 400 злотих (≈4 500 грн) на місяць. До того ж в супермаркетах часто діють акції та знижки, які допоможуть непогано заощадити.
Обід в студентській столовій котує від 10 злотих, в недорогому кафе — від 20 злотих.
Скільки коштує проїзд у Польщі
Студентський квиток польського навчального закладу (legitymacja studentska) дає право отримати знижку 50% на проїзд в громадському транспорті.
Студентам, які часто пересуваються містом, бажано купити проїзний квиток, який дає можливість без обмежень користуватися всіма видами транспорту, який коштує 50 злотих (≈600 грн).
Ціни на звичайні квитки залежать від тривалості поїздки:
- на 20-30 хв — від 1,4 злотого;
- на 40-60 хв — від 1,8 злотого.
Які ще витрати варто врахувати
У Польщі дуже дороге лікування, тож студенту, окрім страхового поліса від нещасних випадків, який є обов’язковим для отримання візи, варто оформити державний страховий поліс NFZ, який коштує 50 злотих на місяць.
Мобільний зв’язок обійдеться близько 20 злотих на місяць. Вартість тарифних планів з безлімітним інтернетом — від 30 злотих/міс.
До загального бюджету бажано також додати витрати на засоби гігієни та відпочинок (театри, кіно та ін.).
Тож, як підсумувати, на місяць життя у Польщі студенту треба не менше 1 000 злотих (≈12 000 грн) без урахування витрат на розваги, одяг, подарунки друзям тощо.
Раніше ми писали, яку суму готівки треба мати для виїзду до Польщі.
Також дізнавайтеся, яка мінімальна зарплата у Польщі.
Читайте Новини.LIVE!