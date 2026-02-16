Скільки коштує місяць студентського життя в Польщі — реальні суми

Студенти Економічного університету у Вроцлаві. Фото: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Українські студенти все частіше обирають Польщу для здобуття європейської освіти. Окрім вибору навчального закладу, перед абітурієнтами та їхніми родинами постає цілком практичне питання — скільки грошей потрібно на щомісячне життя за кордоном.

Новини.LIVE розповідають, на який бюджет варто орієнтуватися студенту в Польщі у 2026 році.

У скільки обійдеться проживання у Польщі

Витрати на житло можуть суттєво відрізнятися як від міста, так і від місця. За даними освітньої платформи StudyForYou, найдорожчими містами Польщі за вартістю оренди житла є Варшава, Вроцлав, Краків, Гданськ, Познань.

В середньому проживання у цих містах коштує:

у державному гуртожитку — від 360 злотих/місяць (близько 4 500 грн) за місце у кімнаті;

у приватному гуртожитку — від 600 злотих/місяць;

кімната у квартирі — від 800 злотих/місяць;

квартира — від 1 400 злотих/міс. + близько 250 злотих комунальні послуги.

У таких містах, як Лодзь, Люблін, Катовіце, Ополє, Жешув, Кельце, Ольштин та Бидгощ, проживання десь на 15-20% дешевше.

Скільки грошей треба на харчування

Ціни на продукти в Польщі одні з найнижчих в Європі. Стандартний набір для одного студента обійдеться приблизно у 400 злотих (≈4 500 грн) на місяць. До того ж в супермаркетах часто діють акції та знижки, які допоможуть непогано заощадити.

Обід в студентській столовій котує від 10 злотих, в недорогому кафе — від 20 злотих.

Скільки коштує проїзд у Польщі

Студентський квиток польського навчального закладу (legitymacja studentska) дає право отримати знижку 50% на проїзд в громадському транспорті.

Студентам, які часто пересуваються містом, бажано купити проїзний квиток, який дає можливість без обмежень користуватися всіма видами транспорту, який коштує 50 злотих (≈600 грн).

Ціни на звичайні квитки залежать від тривалості поїздки:

на 20-30 хв — від 1,4 злотого;

на 40-60 хв — від 1,8 злотого.

Які ще витрати варто врахувати

У Польщі дуже дороге лікування, тож студенту, окрім страхового поліса від нещасних випадків, який є обов’язковим для отримання візи, варто оформити державний страховий поліс NFZ, який коштує 50 злотих на місяць.

Мобільний зв’язок обійдеться близько 20 злотих на місяць. Вартість тарифних планів з безлімітним інтернетом — від 30 злотих/міс.

До загального бюджету бажано також додати витрати на засоби гігієни та відпочинок (театри, кіно та ін.).

Тож, як підсумувати, на місяць життя у Польщі студенту треба не менше 1 000 злотих (≈12 000 грн) без урахування витрат на розваги, одяг, подарунки друзям тощо.

