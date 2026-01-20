Соціальна стипендія у 2026 році — хто має право та як змінився розмір

Дівчина за паперами. Фото: Freepik

У 2026 році держава продовжує надавати підтримку юним громадянам у вигляді соціальних стипендій. Відомо, кому передбачене право на такі виплати та як змінилися суми.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на дані закону "Про держбюджет-2026".

Кому надане право на соціальні стипендії

Соцстипендії надаються для здобувачів першого-другого рівня вищої освіти (бакалаври, магістри), які навчаються за державним замовленням на денній/дуальній формі здобуття освіти.

Загалом на такі виплати мають право лише певні категорії студентів/курсантів:

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

особи, які на період навчання у віці 18-23 років втратили батьків;

особи, які постраждали у зв'язку з аварією на Чорнобильській АЕС;

громадяни з досвідом роботи у шахті, де важкі/небезпечні умови, від трьох років;

особи, визнані постраждалими під час Революції Гідності/мають статус учасника бойових дій;

діти, один із батьків яких загинув під час протестів/помер у зв'язку з пораненням, контузією чи каліцтвом;

діти, зареєстровані як внутрішні переселенці, до 23 років (до завершення навчання);

студенти з інвалідністю (отримана через війну);

громадяни, які проживають у родинах з низькими доходами;

діти захисників/загиблих/померлих/зниклих безвісти учасників Революції Гідності/УБД/осіб з інвалідністю у зв'язку з війною;

діти, які мешкають у населених пунктах поблизу фронту.

Розміри соцстипендій у 2026 році

Соціальна стипендія для дітей-сиріт регулюється постановою уряду №1045. Вона прив'язана до прожиткового мінімуму, який цьогоріч зріс. У зв'язку з цим підвищилась соціальна стипендія для дітей-сиріт. А саме:

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування (до 18 років), — мають право на 150% розміру прожиткового мінімуму для тих, хто віком від 6 до 18 років. У 2026-му йдеться про суму у 5268 грн (3512 грн × 150%); Особи з числа дітей-сиріт та дітей, які позбавлено батьківського піклування, а також учні та студенти, які під час навчання у віці від 18 до 23 років втратили батьків, — мають право на 150% розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Цьогоріч йдеться про суму 4992 грн (3328,00 грн × 150%).

Для того, щоб отримувати таку стипендію, необхідно написати заяву на ім’я ректора про надання грошової допомоги. У заяві потрібно вказати ПІБ, дату народження, адресу за місцем прописки, документ, що підтверджує надання соцстипендії.

