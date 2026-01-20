Відео
Соціальна стипендія — кому і скільки виплачують у 2026 році

Соціальна стипендія — кому і скільки виплачують у 2026 році

Дата публікації: 20 січня 2026 12:10
Соціальна стипендія у 2026 році — хто має право та як змінився розмір
Дівчина за паперами. Фото: Freepik

У 2026 році держава продовжує надавати підтримку юним громадянам у вигляді соціальних стипендій. Відомо, кому передбачене право на такі виплати та як змінилися суми.

 Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на дані закону "Про держбюджет-2026". 

Кому надане право на соціальні стипендії

Соцстипендії надаються для здобувачів першого-другого рівня вищої освіти (бакалаври, магістри), які навчаються за державним замовленням на денній/дуальній формі здобуття освіти.

Загалом на такі виплати мають право лише певні категорії студентів/курсантів:

  • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
  • особи, які на період навчання у віці 18-23 років втратили батьків;
  • особи, які постраждали у зв'язку з аварією на Чорнобильській АЕС;
  • громадяни з досвідом роботи у шахті, де важкі/небезпечні умови, від трьох років;
  • особи, визнані постраждалими під час Революції Гідності/мають статус учасника бойових дій;
  • діти, один із батьків яких загинув під час протестів/помер у зв'язку з пораненням, контузією чи каліцтвом;
  • діти, зареєстровані як внутрішні переселенці, до 23 років (до завершення навчання);
  • студенти з інвалідністю (отримана через війну);
  • громадяни, які проживають у родинах з низькими доходами;
  • діти захисників/загиблих/померлих/зниклих безвісти учасників Революції Гідності/УБД/осіб з інвалідністю у зв'язку з війною;
  • діти, які мешкають у населених пунктах поблизу фронту.

Розміри соцстипендій у 2026 році

Соціальна стипендія для дітей-сиріт регулюється постановою уряду №1045. Вона прив'язана до прожиткового мінімуму, який цьогоріч зріс. У зв'язку з цим підвищилась соціальна стипендія для дітей-сиріт. А саме:

  1. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування (до 18 років), — мають право на 150% розміру прожиткового мінімуму для тих, хто віком від 6 до 18 років. У 2026-му йдеться про суму у 5268 грн (3512 грн × 150%);
  2. Особи з числа дітей-сиріт та дітей, які позбавлено батьківського піклування, а також учні та студенти, які під час навчання у віці від 18 до 23 років втратили батьків, — мають право на 150% розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Цьогоріч йдеться про суму 4992 грн (3328,00 грн × 150%).

Для того, щоб отримувати таку стипендію, необхідно написати заяву на ім’я ректора про надання грошової допомоги. У заяві потрібно вказати ПІБ, дату народження, адресу за місцем прописки, документ, що підтверджує надання соцстипендії.

Раніше розповідали, що цьогоріч родини можуть отримати допомогу на догляд за немовлятами від 7 тис. грн. Відомо, на що саме можна витратити гроші. 

Також ми писали, що у БФ "Право на захист" реалізують програму грошової допомоги у двох містах. Виплати можна оформити переселенцям.  

виплати діти гроші стипендії грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
