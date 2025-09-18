Відео
Головна Фінанси Стрибок цін на кукурудзу — коли подорожчає культура

Стрибок цін на кукурудзу — коли подорожчає культура

Ua ru
Дата публікації: 18 вересня 2025 06:30
Ціни на кукурудзу в Україні — як вони зміняться вже скоро
Чоловік тримає кукурудзу на долоні. Фото: Новини.LIVE

Врожай пізніх культур в Україні у 2025 році може виявитися низьким через посуху у північних та південних регіонах країни, що сприятиме зростанню цін. Подорожчає, зокрема, кукурудза.

Про це пише видання Ukragroconsult.

Читайте також:

Детальніше про ситуацію на агроринку

Як зазначається у матеріалі, через погодні примхи кукурудза у західних та північних областях дозріє пізніше на два-три тижні. Водночас опади, які прогнозуються на найближчі дні, затримають початок збирання.

"Тому найближчого місяця очікуємо таку ж ситуацію, яка склалась на ринку соняшника, коли в південних регіонах не було врожаю, активні продажі не відбувалися. Натомість у північних регіонах масове збирання не почалося, тож з'явився дефіцит сировини, а ціни на агрокультури почали зростати", — йдеться у повідомленні. 

Виробники прогнозують, що кукурудзу почнуть масово збирати у середині жовтня, якщо у найближчі два тижні зберігатиметься суха погода. Тим часом трейдери, які планують продавати кукурудзу на вересень і жовтень, вже підвищили свої експортні ціни попиту на 100-200 грн за тонну — до 9 350-9 500 грн за тонну.

Скільки зараз коштує кукурудза на українському агроринку

Станом на четвер, 18 вересня тонна кукурудзи коштує 8 734 грн за тонну. Це на 80 грн дорожче, ніж у четвер, 10 вересня, свідчать дані на профільному порталі Tripoli.land.

null
Ціни на кукурудзу в Україні. Скриншот: Tripoli.land

Примітно, що в останні три дні на ринку зберігається тенденція до здорожчання культури. Так, у вівторок 15 вересня тонна продавалася за ціною у 8 710 грн, а вже 16 вересня подорожчала до 8 748 грн за тонну. Натомість 17 вересня ціна знизилася до 8 734 грн за тонну і наразі тримається на цьому рівні.

Нагадаємо, що восени 2025 року очікується подорожчання пшениці. Відома причина. Дізнавайтесь також, чому дешевшає ріпак

ринок ціни в Україні ціни кукурудза агропромисловість
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
