Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Прыжок цен на кукурузу — когда и почему подорожает культура

Прыжок цен на кукурузу — когда и почему подорожает культура

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 06:30
Цены на кукурузу в Украине — как они изменятся уже скоро
Мужчина держит кукурузу на ладони. Фото: Новини.LIVE

Урожай поздних культур в Украине в 2025 году может оказаться низким из-за засухи в северных и южных регионах страны, что будет способствовать росту цен. Подорожает, в частности, кукуруза.

Об этом пишет издание Ukragroconsult.

Реклама
Читайте также:

Подробнее о ситуации на агрорынке

Как отмечается в материале, из-за погодных капризов кукуруза в западных и северных областях созреет позже на две-три недели. В то же время осадки, которые прогнозируются на ближайшие дни, задержат начало уборки.

Реклама

"Поэтому в ближайший месяц ожидаем такую же ситуацию, которая сложилась на рынке подсолнечника, когда в южных регионах не было урожая, активные продажи не происходили. Зато в северных регионах массовая уборка не началась, поэтому появился дефицит сырья, а цены на агрокультуры начали расти", — говорится в сообщении.

Производители прогнозируют, что кукурузу начнут массово собирать в середине октября, если в ближайшие две недели будет сохраняться сухая погода. Тем временем трейдеры, которые планируют продавать кукурузу на сентябрь и октябрь, уже повысили свои экспортные цены спроса на 100-200 грн за тонну — до 9 350-9 500 грн за тонну.

Реклама

Сколько сейчас стоит кукуруза на украинском агрорынке

По состоянию на четверг, 18 сентября тонна кукурузы стоит 8 734 грн за тонну. Это на 80 грн дороже, чем в четверг, 10 сентября, свидетельствуют данные на профильном портале Tripoli.land.

null
Цены на кукурузу в Украине. Скриншот: Tripoli.land

Примечательно, что в последние три дня на рынке сохраняется тенденция к подорожанию культуры. Так, во вторник 15 сентября тонна продавалась по цене в 8 710 грн, а уже 16 сентября подорожала до 8 748 грн за тонну. Зато 17 сентября цена снизилась до 8 734 грн за тонну и пока держится на этом уровне.

Напомним, что осенью 2025 года ожидается подорожание пшеницы. Известна причина. Узнавайте также, почему дешевеет рапс.

рынок цены в Украине цены кукуруза агропромышленность
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации