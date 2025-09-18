Цены на кукурузу в Украине — как они изменятся уже скоро

Мужчина держит кукурузу на ладони. Фото: Новини.LIVE

Урожай поздних культур в Украине в 2025 году может оказаться низким из-за засухи в северных и южных регионах страны, что будет способствовать росту цен. Подорожает, в частности, кукуруза.

Об этом пишет издание Ukragroconsult.

Реклама

Читайте также:

Подробнее о ситуации на агрорынке

Как отмечается в материале, из-за погодных капризов кукуруза в западных и северных областях созреет позже на две-три недели. В то же время осадки, которые прогнозируются на ближайшие дни, задержат начало уборки.

Реклама

"Поэтому в ближайший месяц ожидаем такую же ситуацию, которая сложилась на рынке подсолнечника, когда в южных регионах не было урожая, активные продажи не происходили. Зато в северных регионах массовая уборка не началась, поэтому появился дефицит сырья, а цены на агрокультуры начали расти", — говорится в сообщении.

Производители прогнозируют, что кукурузу начнут массово собирать в середине октября, если в ближайшие две недели будет сохраняться сухая погода. Тем временем трейдеры, которые планируют продавать кукурузу на сентябрь и октябрь, уже повысили свои экспортные цены спроса на 100-200 грн за тонну — до 9 350-9 500 грн за тонну.

Реклама

Сколько сейчас стоит кукуруза на украинском агрорынке

По состоянию на четверг, 18 сентября тонна кукурузы стоит 8 734 грн за тонну. Это на 80 грн дороже, чем в четверг, 10 сентября, свидетельствуют данные на профильном портале Tripoli.land.

Цены на кукурузу в Украине. Скриншот: Tripoli.land

Примечательно, что в последние три дня на рынке сохраняется тенденция к подорожанию культуры. Так, во вторник 15 сентября тонна продавалась по цене в 8 710 грн, а уже 16 сентября подорожала до 8 748 грн за тонну. Зато 17 сентября цена снизилась до 8 734 грн за тонну и пока держится на этом уровне.

Напомним, что осенью 2025 года ожидается подорожание пшеницы. Известна причина. Узнавайте также, почему дешевеет рапс.