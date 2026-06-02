Страхування житла від обстрілів: коли можуть відмовити у компенсації

Українці читають документи, постраждала від обстрілу будівля. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Банк щомісяця списує з вашої картки 100-300 гривень за страховку, і ви сподіваєтесь на компенсацію у випадку ракетного обстрілу. Насправді цієї суми буває недостатньо для захисту житла, тому у виплаті вам, скоріше за все, відмовлять.

Як цього уникнути, розповідає Новини.LIVE з посиланням на Українське радіо.

Основна помилка полягає в тому, що люди не читають умови договору до кінця. А саме там і захована відповідь, чи покриває страховка воєнні ризики.

Скільки насправді коштує захист від війни

З початком повномасштабної війни попит на страхування в Україні зріс. Люди почали активніше захищати житло, авто та здоров’я. Але символічні платежі не покриють страхування від воєнних ризиків.

За словами експертів, такі поліси сьогодні коштують:

від 8 тисяч гривень на рік;

до 25 тисяч і більше, залежно від об’єкта та умов.

Тому невеликі щомісячні платежі, які пропонують банки, не мають нічого спільного зі страхуванням житла від ракетних ударів або падіння уламків.

Чому банківська страховка зазвичай не рятує

Більшість страхових договорів покривають лише стандартні випадки — пожежу, затоплення чи інші побутові пошкодження.

Якщо ж ви претендуєте на компенсацію через війну, потрібен окремий пункт у договорі. Зазвичай там мають бути прописані такі випадки:

падіння уламків;

вибухова хвиля;

пожежа після обстрілу;

повне або часткове руйнування житла.

Якщо цього пункту немає — страхова компанія може законно відмовити вам у виплаті.

Від чого залежить вердикт страхової

Не кожне житло взагалі можна застрахувати від війни. Особливо якщо воно розташоване близько до зони бойових дій. У таких випадках зазвичай враховують:

місце розташування об’єкта;

стан будівлі;

площу та вартість житла;

внутрішнє майно та ремонт.

Через це умови страхування для двох схожих квартир можуть відрізнятися, навіть якщо вони в одному районі.

Найчастіша помилка клієнтів

Експерти радять не покладатися на усні пояснення менеджерів. Як показує практика, саме це потім і створює проблеми.

Буває, що людина впевнена: воєнні ризики включені. Але після страхового випадку виявляється, що це не так. Тому перед підписанням договору важливо:

уважно прочитати весь текст, включно з дрібним шрифтом;

перевірити, що саме покриває страховка;

уточнити всі виключення;

за потреби проконсультуватися з юристом.

Договір потрібно розбирати до моменту, поки кожен пункт не стане зрозумілим. Інакше ризик залишитися без виплати дуже високий.

Чому українці все одно залишаються без грошей

Навіть якщо страховка правильно оформлена, проблеми можуть виникнути вже після інциденту. Ось якими мають бути перші дії українців:

повідомити про випадок у визначений строк (часто до 3 днів);

надати документи;

підтвердити розмір збитків.

Якщо затягнути з цим, компенсацію можуть відхилити.

