Страхование жилья от обстрелов: когда могут отказать в компенсации

Украинцы читают документы, пострадавшее от обстрела здание. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Банк ежемесячно списывает с вашей карты 100-300 гривен за страховку, и вы надеетесь на компенсацию в случае ракетного обстрела. На самом деле этой суммы бывает недостаточно для защиты жилья, поэтому в выплате вам, скорее всего, откажут.

Как этого избежать, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Украинское радио.

Основная ошибка заключается в том, что люди не читают условия договора до конца. А именно там и спрятан ответ, покрывает ли страховка военные риски.

Сколько на самом деле стоит защита от войны

С началом полномасштабной войны спрос на страхование в Украине вырос. Люди начали активнее защищать жилье, авто и здоровье. Но символические платежи не покроют страхование от военных рисков.

По словам экспертов, такие полисы сегодня стоят:

от 8 тысяч гривен в год;

до 25 тысяч и более, в зависимости от объекта и условий.

Поэтому небольшие ежемесячные платежи, которые предлагают банки, не имеют ничего общего со страхованием жилья от ракетных ударов или падения обломков.

Читайте также:

Почему банковская страховка обычно не спасает

Большинство страховых договоров покрывают лишь стандартные случаи — пожар, затопление или другие бытовые повреждения.

Если же вы претендуете на компенсацию из-за войны, нужен отдельный пункт в договоре. Обычно там должны быть прописаны следующие случаи:

падение обломков;

взрывная волна;

пожар после обстрела;

полное или частичное разрушение жилья.

Если этого пункта нет — страховая компания может законно отказать вам в выплате.

От чего зависит вердикт страховой

Не каждое жилье вообще можно застраховать от войны. Особенно если оно расположено близко к зоне боевых действий. В таких случаях обычно учитывают:

место расположения объекта;

состояние здания;

площадь и стоимость жилья;

внутреннее имущество и ремонт.

Из-за этого условия страхования для двух похожих квартир могут отличаться, даже если они в одном районе.

Самая частая ошибка клиентов

Эксперты советуют не полагаться на устные объяснения менеджеров. Как показывает практика, именно это потом и создает проблемы.

Бывает, что человек уверен: военные риски включены. Но после страхового случая оказывается, что это не так. Поэтому перед подписанием договора важно:

внимательно прочитать весь текст, включая мелкий шрифт;

проверить, что именно покрывает страховка;

уточнить все исключения;

при необходимости проконсультироваться с юристом.

Договор нужно разбирать до момента, пока каждый пункт не станет понятным. Иначе риск остаться без выплаты очень высок.

Почему украинцы все равно остаются без денег

Даже если страховка правильно оформлена, проблемы могут возникнуть уже после инцидента. Вот какими должны быть первые действия украинцев:

сообщить о случае в определенный срок (часто до 3 дней);

предоставить документы;

подтвердить размер ущерба.

Если затянуть с этим, компенсацию могут отклонить.

Как сообщали Новини.LIVE, украинцы могут потерять 2 000 грн, которые государство выделяет по программе "Скрининг здоровья 40+". Если не воспользоваться деньгами в установленный срок, они автоматически вернутся в бюджет. Для тех, кто получил деньги до 1 мая 2026 года, должны успеть до 30 июня.

Также Новини.LIVE рассказывали, что пенсионеры имеют право на ежемесячную доплату в размере почти 2 600 грн. Речь идет о неработающих пенсионерах, которые проживали в зонах радиоактивного загрязнения. Оформлением занимаются специальные комиссии при областных военных администрациях.