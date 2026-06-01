Пенсії в Україні: хто з українців може підтвердити право на доплату у 2 600 грн

Українські громадяни можуть отримувати додаткову суму коштів до пенсії у майже 2 600 грн. Цього року коло осіб, які зможуть претендувати на відповідні доплати дещо розширили. Для цього необхідно мати одне важливе підтвердження.

Кому передбачена доплата до пенсій у 2600 грн у 2026 році

Питання розміру надбавок до пенсій регулює закон 4695-IX "Про Держбюджет-2026". Право на отримання додаткової державної підтримки мають ті, хто проживав у радіаційно забруднених зонах станом на 26 квітня 1986 року або у період до 1 січня 1993-го:

Зонах безумовного/обов’язкового відселення; Зонах гарантованого добровільного відселення.

Цього року уряд розширив підстави для підтвердження відповідного факту проживання. Згідно з новим підходом, перелік ситуацій, коли це встановлюють спецкомісії за відсутності даних у реєстрах/документах, збільшили.

Зокрема, громадяни можуть звернутися за відповідними доплатами у ситуаціях, коли інформація відсутня у таких джерелах:

паспорт громадянина;

Єдиний державний демографічний реєстр;

база Державної міграційної служби.

Такі зміни особливо актуальні у разі:

втрати документів;

зміни адреси проживання;

проживання разом з батьками.

В уряді пояснили, що зміни розширять права на доплату до пенсій непрацюючим пенсіонерам, власникам статусу постраждалих від аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

Як підтвердити пенсіонерам право на доплату

Також Кабінет міністрів продовжив реалізацію експериментального проєкту з внесення таких даних у реєстри територіальних громад до 30 вересня.

Для того, щоб підтвердити громадянам право на відповідні виплати, необхідно звернутися до тимчасових комісій, що створені при обласних військових адміністраціях.

Нині в Україні функціонує вісім відповідних комісій.

Щодо розміру доплати, то, згідно з нормами законодавства, цього року він зріс. Показник прив'язаний до рівня прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (мінімальної пенсії). В Україні рівень прожиткового мінімуму підвищили до 2 595 грн.

