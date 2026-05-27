Головна Фінанси Гроші українців захистять від шахраїв: як хочуть змінити роботу банків

Гроші українців захистять від шахраїв: як хочуть змінити роботу банків

Дата публікації: 27 травня 2026 21:09
Списання грошей з рахунків українців: який закон пропонують ухвалити Верховній Раді
Людина тримає банківську картку в руках, жінка з телефоном. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

На українські банки хочуть покласти обов'язок повертати клієнтам гроші, якщо вони були викрадені шахраями. Щоправда повідомляти про несанкціоновані списання з банківських карток потрібно буде негайно. Таким чином українці мають отримати додатковий захист від шахраїв. 

Про це йдеться у Проєкті Закону про внесення змін до статті 55 Закону України "Про банки і банківську діяльність" щодо гарантування прав клієнтів банку, пов’язаних з банківським шахрайством, передає Новини.LIVE

Як хочуть захистити гроші українців

У пояснювальній записці наголошується, що в українському законодавстві досі неврегульовані права клієнта у правовідносинах з банком у разі злочинного списання коштів з рахунку клієнта. Та оскільки випадків банківського шахрайства та онлайн-крадіжок коштів стає усе більше, виникла необхідність чітко закріпити права споживачів фінансових послуг на законодавчому рівні. 

Тож у документі пропонується, щоб банки повертали списані кошти клєінтам, якщо останні попереджували, що фінансові операції здійснили шахраїв. Крім того саме банки доводитимуть факт шахрайських операцій. 

Як усе працюватиме

За задумом, банк відшкодовуватиме гроші негайно, а у разі необхідності — відновить залишок коштів на рахунку до стану, у якому він був до проведення такої операції. Ще одне нововведення полягає в обов'язковому фізичному пред'явленні картки або електронної ідентифікації платіжного засобу. Якщо з'ясується, що це правило порушено, тоді клієнт не відповідатиме за виконані платіжні операції.

Та якщо вдасться довести, що операція стала можливою через бездіяльність клієнта і він сам дозволив її провести, використати PIN-код чи іншу інформацію, то відповідальність залишається вже на ньому.

Як повідомляли Новини.LIVE, українці можуть отримати штраф за грошові перекази з картки на картку. Так, податкова, насамперед, звертає увагу на перекази чи отримання великих сум. Розмір штрафних санкцій коливається від 17 000 до 34 000 гривень. 

Також Новини.LIVE розповідали, хто насправді блокує картки клієнтам банків в Україні.

банківські карти банківські рахунки шахраї
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
