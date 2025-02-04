Клиентам ПриватБанка отказывают в выплате страховки от мошенничества — детали

Отделение ПриватБанка в столице. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Один из клиентов "ПриватБанка" рассказал о проблемах, с которыми столкнулся во время необходимости получения выплат в рамках оформленного пакета "Страхование от мошенничества". В связи с определенными правилами гражданам могут отказать в покрытии финансовых потерь.

Об этом говорится в сообщении на сайте "Минфин".

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Гражданин рассказал, что, будучи клиентом ПриватБанка, несколько лет имел страхование от мошенничества. Когда же понадобилась помощь в финансировании из-за ситуации с потерей средств в интернете, в выплате страховых отказали.

"Обслуживаюсь в ПриватБанке очень много лет, застрахован от мошенничества — случилась ситуация под видом заработка в телеграме выманили деньги и заблокировали, требуя за разблокировку огромную сумму, перевел, еще раз требуют пополнить и все не вернут (повод — неправильно оформлял возврат)", — говорится в сообщении.

Мужчина обратился в банк, написав заявление о вымогательстве денег. Впоследствии ему сообщили, что не добавил выписку из реестра досудебного расследования из полиции, хотя утверждает, что лично приносил в отделение. В итоге клиенту отказали, указав, что это — "не страховой случай".

В банке не ответили на жалобу клиента, однако на портале украинцы начали комментировать ситуацию с отсутствием помощи. В частности, пишут, что такие истории не единичны и не являются новостью.

"Страховые компании охотно собирают страховые платежи, а когда доходит до страховых выплат, то придумывают любые причины, чтобы не платить", — говорится в одном из комментариев.

Скриншот. Источник: Минфин

Услуга "Защита от мошенничества" в ПриватБанке

Как отмечается на портале ПриватБанка, услуга дополнительной защиты от финансового мошенничества гарантирует клиентам возврат собственных или кредитных средств в случае мошеннических действий.

В частности, указано, что среди ключевых преимуществ услуги:

заключение договора страхования в приложении "Приват24", даже когда человек за границей;

договор работает во всем мире;

возмещение ущерба до 200 тыс. грн по популярным видам мошеннических действий.

Тарифы за услугу. Источник: ПриватБанк

Ранее мы рассказывали, что ПриватБанк запустил новую технологию по получению RCS-сообщений. Сервис доступен для Android-устройств, а позже появится на устройствах iOS.

Также писали, что в ПриватБанке объяснили, кому из клиентов грозит сокращение кредитных лимитов. Такие решения, как правило, принимаются на основании анализа ряда факторов.