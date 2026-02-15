Відео
Стосується всіх клієнтів — які картки може заблокувати ПриватБанк

Стосується всіх клієнтів — які картки може заблокувати ПриватБанк

Ua ru
Дата публікації: 15 лютого 2026 07:01
Блокування карток у ПриватБанку — які рахунки можуть потрапити під обмеження
Картка ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

Фінансові установи в Україні жорстко контролюють готівкові операції. Наприклад, державний ПриватБанк може заблокувати будь-який рахунок своїх клієнтів, якщо хоча б одна їхня дія виявиться підозрілою. 

Про це йдеться на сайті ПриватБанку, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Блокування карток у ПриватБанку 

Рекомендації щодо ризикових операцій усім банкам надав Національний банк України (НБУ). Так, клієнт ПриватБанку може потрапити у зону ризику, якщо:

  1. Часто зніматиме гроші з картки (понад три рази на місяць).
  2. Оформлюватиме кредити у готівковій формі та швидко їх виплачуватиме. 
  3. Отримуватиме зарплату, яка є більшою за середній рівень доходів у регіоні.
  4. Виконуватиме операції, які можуть свідчити про спробу легалізації незаконних доходів.
  5. Дозволить управляти рахунком третім особам (не стосується депозитів).
  6. Регулярно отримуватиме кошти з-за кордону й зніматиме готівку.
  7. Скористується втраченими документами, щоб відкрити рахунки чи виконуватиме фіноперації. 
  8. Займатиметься великими операціями з готівкою, які не відповідають його фінансовому стану або регулярно здійснюються у великих сумах, навіть якщо відповідають доходам.

Які картки може заблокувати ПриватБанк

Банк застосовує обмеження для усіх видів карток. Тобто, якщо виникнуть підстави, то заблокують як дебетову, так і кредитну чи віртуальну картки.

Також якщо ви хочете виконати операцію на суму, яка перевищує 400 000 гривень, то будьте готовими до того, що банк дізнаватиметься про джерело походження такої суми. Натомість для менших сум ПриватБакн застосовує  ризикоорієнтований підхід.

Ще під підозрою можуть опинитися криптовалютні транзакції, виграші у казино, готівка, перекази від чиновників чи політично значущих осіб. 

Раніше ми розповідали, що деяким клієнтам ПриватБанку складно отримати депозит. Причина — бракує доступних карт для виведення коштів. Дізнавайтесь також, чому у ПриватБанку виникають проблеми під час обміну доларів

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
