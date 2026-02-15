Видео
Главная Финансы Касается всех клиентов — какие карты может заблокировать ПриватБанк

Касается всех клиентов — какие карты может заблокировать ПриватБанк

Ua ru
Дата публикации 15 февраля 2026 07:01
Блокировка карт в ПриватБанке — какие счета могут попасть под ограничения
Карта ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

Финансовые учреждения в Украине жестко контролируют наличные операции. Например, государственный ПриватБанк может заблокировать любой счет своих клиентов, если хотя бы одно их действие окажется подозрительным.

Об этом говорится на сайте ПриватБанка, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Блокировка карт в ПриватБанке

Рекомендации по рисковым операциям всем банкам предоставил Национальный банк Украины (НБУ). Так, клиент ПриватБанка может попасть в зону риска, если:

  1. Часто снимает деньги с карты (более трех раз в месяц).
  2. Оформляет кредиты в наличной форме и быстро их выплачивать.
  3. Получает зарплату, которая больше среднего уровня доходов в регионе.
  4. Выполняет операции, которые могут свидетельствовать о попытке легализации незаконных доходов.
  5. Позволит управлять счетом третьим лицам (не касается депозитов).
  6. Регулярно будет получать средства из-за рубежа и снимать наличные.
  7. Воспользуется утраченными документами, чтобы открыть счета или выполнять финоперации.
  8. Будет заниматься крупными операциями с наличными, которые не соответствуют его финансовому состоянию или регулярно осуществляются в крупных суммах, даже если соответствуют доходам.

Какие карты может заблокировать ПриватБанк

Банк применяет ограничения для всех видов карт. То есть, если возникнут основания, то заблокируют как дебетовую, так и кредитную или виртуальную карту.

Также если вы хотите выполнить операцию на сумму, которая превышает 400 000 гривен, то будьте готовы к тому, что банк будет узнавать об источнике происхождения такой суммы. Зато для меньших сумм ПриватБакн применяет рискоориентированный подход.

Еще под подозрением могут оказаться криптовалютные транзакции, выигрыши в казино, наличные, переводы от чиновников или политически значимых лиц.

Ранее мы рассказывали, что некоторым клиентам ПриватБанка сложно получить депозит. Причина - не хватает доступных карт для вывода средств. Узнавайте также, почему в ПриватБанке возникают проблемы при обмене долларов.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
