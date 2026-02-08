В обміні "старих" доларів можуть відмовити — що про це кажуть у ПриватБанку

Вивіска "Обмін валют". Фото: Новини.LIVE

В українців іноді виникають проблеми з обміном доларів в обмінниках. Усе тому, що у відділеннях можуть розділяти долари на "нові" та "старі".

У пресслужбі державного ПриватБанку пояснили, чому так відбувається і що робити, якщо вам відмовляють в обміні доларів.

Детальніше про проблеми з обміном "старих" доларів

Зараз на доларових банкнотах є захисні елементи, які вберігають гроші від підробок. Однак, наприклад, на доларах, які випускалися до 1996 року, відсутня інфрачервона захисна нитка. Коли ці купюри перевіряють у валютних детекторах, то вони не світяться. Тож тепер таку купюру можуть вважати фальшивою.

Щодо банкнот номіналом 100 доларів, то:

старими вважаються купюри до 2013 року;

новими — "сині", на яких є 3D-стрічка, випущені після 2013 року.

Зазначається, що декілька років тому в Україні почали говорити, що долари 1992 року та 1996 року від населення не прийматимуть. Ці чутки були безпідставними, однак обмінники на них зреагували: клієнтам почали пропонувати за такі купюри нижчий курс. Ціну занижували навіть на ідеальні купюри.

При цьому у США абсолютно всі банкноти з різними дизайнами залишаються юридично дійсними для платежів.

"Політика уряду США полягає в тому, що всі дизайни банкнот Федеральної резервної системи залишаються законним платіжним засобом або юридично дійсними для платежів незалежно від того, коли вони були випущені", — йдеться на сайті ПриватБанку.

Як обміняти старі долари

Якщо клієнт отримав відмову в обміні доларів, тоді він може поскаржитися на це рішення, залишивши заяву на сайті Національного банку України (НБУ). Та перед цим треба ознайомитися з особливостями валюти, яку випускали у різні роки, щоб відстояти своє право на належний обмін.

