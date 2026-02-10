ПриватБанк може вивести депозитні кошти на заблоковану картку — причини та як діяти

Банківська карта та гроші. Фото: Фото: Новини.LIVE

У державній фінустанові "ПриватБанк" під час виведення депозитних коштів можуть виникнути труднощі. Банк за певних умов може перерахувати суму на заблоковані валютні картки, подальше зняття яких забере багато часу.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на сайт "Мінфін".

Реклама

Читайте також:

Проблеми зі зняттям депозитних коштів у ПриватБанку

Як зазначила одна з клієнток, вона зіткнулася з труднощами під час отримання валютного депозиту. За словами жінки, вона відкрила депозит у ПриватБанку, і коли термін дії депозиту закінчився, банк вивів гроші на заблоковану картку.

У фінустанові пояснили, що кошти зарахували саме туди, оскільки у клієнтки нібито не було інших доларових карт, хоча вона стверджує, що мала ще одну активну доларову картку. При цьому сам депозит не відображався в застосунку ані в активних, ані в архівних.

Після з’ясування, куди саме пішли кошти, спробувала розблокувати карту, та, витративши понад 12 годин, це так і не вдалося. Жінка звернулася до служби підтримки, де їй заявили, що карта не підлягає відновленню, оскільки потрапила до рук шахраїв. Тоді як громадянка каже, що не використовувала відповідну карту ніде, окрім як поповнення депозиту.

"Тобто виникає логічне питання: які саме шахрайські дії могли проводитися з цією карткою, якщо банк мене про це не повідомляв. Картка не була використана ні на жодному ресурсі жодного разу. Окрім цього, в мене було кілька карток у застосунку: всі нульові гривневі та доларові, і одна універсальна картка з мінусом... Однак з усієї цієї ситуації виникає щонайменше одне ключове питання: чому гроші з депозиту взагалі можуть бути виведені на заблоковану картку, система це пропускає, а я потім ще й маю своїми силами намагатися якось звідти ці кошти вивести", — йдеться у зверненні.

Чи вдалося забрати депозит у ПриватБанку

Оператор банку порадив закрити картку, куди зарахувались депозитні кошти. Єдиною картою, на яку можна було переказати гроші, була універсальна. Протермінувань вона не мала, однак через нарахування відсотків картка пішла в мінус, тому жінка відмовилась від виведення туди грошей.

Співробітник банку порадив відкрити карту для виплат, хоча така карта стягує комісію за нецільове поповнення. З певними труднощами жінка у підсумку вивела кошти. Гроші зарахувалися приблизно після цього через 5 годин.

Скриншот. Джерело: Мінфін

Які ще труднощі можливі з депозитами у ПриватБанку

Раніше клієнти розповідали, що зняття валютного депозиту може виявитися складною процедурою у зв'язку з неможливістю видачі нових купюр.

Навіть якщо громадянин здійснить замовлення валюти, у касі банку клієнту можуть запропонувати купюри зразка 1996 року.

Натомість у ПриватБанку стверджують, що подібні банкноти є повноцінним платіжним засобом. Видача коштів відбувається виключно в рамках вимог Нацбанку.

Раніше ми розповідали, що в ПриватБанку можуть виникнути проблеми з обміном доларів. У відділеннях банку їх можуть розділяти на дві категорії.

Ще писали, що в ПриватБанку біженці не можуть змінити фінансовий номер телефона. У банку пояснили, чи є можливість дистанційного владнання проблеми.