Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Стипендії в Україні — кому платитимуть понад 3 тис. грн

Стипендії в Україні — кому платитимуть понад 3 тис. грн

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 08:45
Стипендії студентам та школярам — які виплати встановив Кабмін
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Кабмін України погодив рішення про виплату стипендій частині українців у 2025 році. Розмір винагороди коливається від 1 420 до 3 800 гривень.

Редакція Новини.LIVE розповідає, хто зможе отримати гроші.

Реклама
Читайте також:

Детальніше про стипендії 

Стипендії отримуватимуть переможці Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка, йдеться на сайті Профспілки працівників освіти і науки України. Так, Кабінет Міністрів постановив, що гроші нараховуватимуть:

  • учням шкіл — 1 420 гривень;
  • студентам фахових коледжів — 2 870 гривень;
  • студентам університетів і науковцям — 3 800 гривень.

Також стипендії отримуватимуть видатні педагоги. Їм гроші виплачуватимуть впродовж двох років.

Про що ще важливо знати

Нагадаємо, з 1 вересня педагоги отримуватимуть більшу доплату до своїх зарплат — 2,6 тис. грн (брутто), на руки близько 2 тис. грн. Цю допомогу отримуватимуть усі українці, які працюють в закладах освіти.

Нагадаємо, профспілки країни пропонують збільшити мінімальну зарплату до 12 тис. грн з 2026 року. Цю ініціативу ще має підтримати влада. Дізнавайтесь також, кому з українців у серпні проіндексують зарплату

виплати студенти гроші стипендії школа
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації