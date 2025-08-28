Стипендії студентам та школярам — які виплати встановив Кабмін

Стипендії в Україні — кому платитимуть понад 3 тис. грн
Кабмін України погодив рішення про виплату стипендій частині українців у 2025 році. Розмір винагороди коливається від 1 420 до 3 800 гривень.
Редакція Новини.LIVE розповідає, хто зможе отримати гроші.
Детальніше про стипендії
Стипендії отримуватимуть переможці Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка, йдеться на сайті Профспілки працівників освіти і науки України. Так, Кабінет Міністрів постановив, що гроші нараховуватимуть:
- учням шкіл — 1 420 гривень;
- студентам фахових коледжів — 2 870 гривень;
- студентам університетів і науковцям — 3 800 гривень.
Також стипендії отримуватимуть видатні педагоги. Їм гроші виплачуватимуть впродовж двох років.
Про що ще важливо знати
Нагадаємо, з 1 вересня педагоги отримуватимуть більшу доплату до своїх зарплат — 2,6 тис. грн (брутто), на руки близько 2 тис. грн. Цю допомогу отримуватимуть усі українці, які працюють в закладах освіти.
Нагадаємо, профспілки країни пропонують збільшити мінімальну зарплату до 12 тис. грн з 2026 року. Цю ініціативу ще має підтримати влада. Дізнавайтесь також, кому з українців у серпні проіндексують зарплату.
