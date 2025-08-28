Видео
Стипендии в Украине — кому будут платить более 3 тыс. грн

Стипендии в Украине — кому будут платить более 3 тыс. грн

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 08:45
Стипендии студентам и школьникам — какие выплаты установил Кабмин
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Кабмин Украины согласовал решение о выплате стипендий части украинцев в 2025 году. Размер вознаграждения колеблется от 1 420 до 3 800 гривен.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, кто сможет получить деньги.

Подробнее о стипендиях

Стипендии будут получать победители Международного языково-литературного конкурса имени Тараса Шевченко, говорится на сайте Профсоюза работников образования и науки Украины. Так, Кабинет Министров постановил, что деньги будут начислять:

  • ученикам школ — 1 420 гривен;
  • студентам профессиональных колледжей — 2 870 гривен;
  • студентам университетов и ученым — 3 800 гривен.

Также стипендии будут получать выдающиеся педагоги. Им деньги будут выплачивать в течение двух лет.

О чем еще важно знать

Напомним, с 1 сентября педагоги будут получать большую доплату к своим зарплатам — 2,6 тыс. грн (брутто), на руки около 2 тыс. грн. Эту помощь будут получать все украинцы, которые работают в учебных заведениях.

Напомним, профсоюзы страны предлагают увеличить минимальную зарплату до 12 тыс. грн с 2026 года. Эту инициативу еще должна поддержать власть. Узнавайте также, кому из украинцев в августе проиндексируют зарплату.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
