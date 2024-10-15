Стефанчук підписав законопроєкт про підвищення податків в Україні

Стефанчук підписав закон про підвищення податків, — нардеп
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук підписав закон № 11416-д. Він передбачає збільшення податків.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram у вівторок, 15 жовтня.
Закон про підвищення податків в Україні
За словами Железняка, Стефанчук підписав податковий законопроєкт та відправив в Офіс Президента. Найближчим часом його повинен підписати Володимир Зеленський, а надалі — публікація. Через день він набере чинність.
"Як раз вийде, що аванси частково попадуть під збільшення", — додав нардеп.
Нагадаємо, в Україні у 2024 році планується значне збільшення податків та військового збору. Очікується, що зміни в податкових ставках можуть відбутися також у 2025 році.
Також 10 жовтня 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №11416-д, який вносить зміни до податкової системи, зокрема підвищуючи ставку військового збору для найманих працівників з 1,5% до 5%.
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