Стефанчук підписав законопроєкт про підвищення податків в Україні

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Фото: facebook.com/stefanchuk.official

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук підписав закон № 11416-д. Він передбачає збільшення податків.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram у вівторок, 15 жовтня.

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За словами Железняка, Стефанчук підписав податковий законопроєкт та відправив в Офіс Президента. Найближчим часом його повинен підписати Володимир Зеленський, а надалі — публікація. Через день він набере чинність.

"Як раз вийде, що аванси частково попадуть під збільшення", — додав нардеп.

Допис Железняка. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні у 2024 році планується значне збільшення податків та військового збору. Очікується, що зміни в податкових ставках можуть відбутися також у 2025 році.

Також 10 жовтня 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №11416-д, який вносить зміни до податкової системи, зокрема підвищуючи ставку військового збору для найманих працівників з 1,5% до 5%.