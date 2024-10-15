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Стефанчук подписал закон о повышении налогов, — нардеп

15 октября 2024 12:43
Аркадий Пастула - Редактор
Стефанчук подписал законопроект о повышении налогов в Украине
Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. Фото: facebook.com/stefanchuk.official
Аркадий Пастула - Редактор

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук подписал закон №11416-д. Он предусматривает увеличение налогов.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram во вторник, 15 октября.

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По словам Железняка, Стефанчук подписал налоговый законопроект и отправил в Офис Президента. В ближайшее время его должен подписать Владимир Зеленский, а в дальнейшем — публикация. Через день он вступит в силу.

"Как раз получится, что авансы частично попадут под увеличение", — добавил нардеп.

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Пост Железняка. Фото: скриншот

Напомним, в Украине в 2024 году планируется значительное увеличение налогов и военного сбора. Ожидается, что изменения налоговых ставок могут произойти также в 2025 году.

Также 10 октября 2024 года Верховная Рада приняла законопроект №11416-д, который вносит изменения в налоговую систему, в частности, повышая ставку военного сбора для наемных работников с 1,5% до 5%.

Владимир Зеленский Верховная Рада Руслан Стефанчук Ярослав Железняк налоги законопроект

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