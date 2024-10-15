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Гетманцев анонсував підвищення ПДВ у 2025 році — що відомо

15 жовтня 2024 11:51
Ксенія Симонова - Редактор
Податки в Україні — Гетманцев попередив про зміни у ПДВ у 2025 році
Нардеп Данило Гетманцев. Фото: facebook.com/d.getmancev
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні у 2024 році суттєво підвищать податки та військовий збір. Нового перегляду податкових ставок слід очікувати також 2025 року.

Про це розповів очільник парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев для видання "ЕП".

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Перегляд податків у 2025 році

Згідно з ухваленим 10 жовтня Верховною Радою законом, держава буде збирати із зарплат не 19,5%, а 23% податку на доходи фізосіб та військового збору. Зміни торкнуться також автозаправок, банків і небанківських фінустанов. Більшість змін запрацюють у жовтні поточного року.

Водночас, у 2025 році у разі нестачі коштів у державному бюджеті владі доведеться дискутувати про можливість підвищення Податку на додану вартість (ПДВ). Також за підвищення податків виступає Міжнародний валютний фонд (МВФ).

Він розповів, що Верховна Рада вирішувала підвищувати військовий збір чи ПДВ цього року. Вони принесли б майже співставні надходження до бюджету: підвищення військового збору на один відсотковий пункт дасть близько 30 млрд грн, а ПДВ — 45-46 млрд грн.

"По-перше, щодо білого чи небілого бізнесу: всі податки в країні сплачує білий бізнес. І ПДВ також сплачує той, хто продає в білу. Якщо ти завозиш iPhone з-за кордону "в чорну", то ти не сплачуєш ПДВ. І тому питання про те, який з цих податків абсолютно білий достатньо маніпулятивне, бо і там, і там є чорна частина", — зауважив керівник податкового комітету.

За його словами, ПДВ має недоліки, такі, як безпосередній вплив на інфляцію, тоді як військовий збір позитивно впливає на інфляцію, адже скорочує споживання.

"На жаль, ця дискусія ще не закрита. Я просто хочу процитувати слова міністра фінансів, який зазначив, що у випадку, якщо між першим та другим читанням державного бюджету на 2025 рік критично збільшаться видатки, то нам необхідно буде повернутися до питання підняття саме ПДВ. І це в межах домовленості з МВФ", — пояснив Гетманцев.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила 10 жовтня 2024 року законопроєкт №11416-д, який вносить зміни до податкової системи, зокрема підвищує ставку військового збору для найманих працівників з 1,5% до 5%. Таке збільшення може призвести до зменшення зарплати "чистими" на руки вже в жовтні 2024 року.

Також ми писали, що в Україні влада має намір підвищити низку податків з 1 жовтня 2024 року. Це прописано у відповідному законопроєкті №11416-д, який у разі ухвалення Верховною Радою у другому читанні, передбачатиме підвищення податкових ставок "заднім числом".

податки Податкова служба Данило Гетманцев фінанси бюджет ПДВ

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