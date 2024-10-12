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Підвищення податків — як це вплине на рівень зарплати чистими

12 жовтня 2024 11:53
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
В жовтні в українців знизяться зарплати — яка причина
Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Верховна Рада ухвалила 10 жовтня 2024 року законопроєкт №11416-д, який вносить зміни до податкової системи, зокрема підвищує ставку військового збору для найманих працівників з 1,5% до 5%. Таке збільшення може призвести до зменшення зарплати "чистими" на руки вже в жовтні 2024 року.

Про це розповідає The Page.

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На скільки знизять зарплати

Керівник практики податкового права юридичної фірми "Ілляшев та Партнери" Іван Маринюк зазначив, що військовий збір для найманих працівників зросте на 3,5%, досягнувши 5%. Це призведе до зменшення фактичних доходів працівників, які отримуватимуть менше коштів "на руки".

"Наприклад, якщо заробітна плата становить 15 тис. грн в місяць, то після змін "на руки" особа отримає на 525 грн менше", — пояснив він.

Маринюк також додав, що підвищення військового збору не стосуватиметься зарплат військовослужбовців. Це рішення він вважає справедливим в умовах війни.

Отже, загальне податкове навантаження на заробітну плату, яке складалося з 19,5% (18% податку на доходи фізичних осіб та 1,5% військового збору), тепер зросте до 23% (18% ПДФО та 5% військового збору). Таким чином, мінімальна зарплата після сплати податків, яка раніше становила 6 440 грн, після підвищення зменшиться до 6 160 грн.

Які зміни готують роботодавці

Керівниця практики аудиту та консалтингу Nota Group Світлана Кучер зазначила, що роботодавці, ймовірно, будуть змушені переглянути свої підходи до виплати заробітних плат. Це пов'язано з тим, що працівники відчують зниження чистих доходів через підвищення податкового навантаження.

"Багато компаній, особливо великі, вже аналізують свої можливості щодо компенсації цих змін для своїх співробітників, але ситуація залежить від галузі та фінансового стану кожної окремої компанії", — припустила вона.

На думку Кучер, роботодавці можуть розглянути кілька варіантів у відповідь на підвищення податкового навантаження:

  • Підвищення зарплат для компенсації збільшення податків. Це залежатиме від фінансових можливостей компанії, оскільки в умовах додаткового навантаження на бізнес цей крок може бути важким для реалізації.
  • Зменшення бонусів або інших доплат. Якщо ресурси компанії обмежені, роботодавці можуть вирішити скоротити преміальні або додаткові форми винагороди, щоб компенсувати загальне зростання витрат на заробітну плату.
  • Зменшення зарплати чистими на руки. Через зростання податкового тиску більшість компаній, ймовірно, не зможуть повністю компенсувати нові податкові ставки та залишать рівень зарплати до оподаткування без змін, що призведе до зниження виплат працівникам після оподаткування.

"Податки, які утримуються із зарплати, навряд чи будуть компенсовані роботодавцями. Компанії складають річний бюджет, і збільшення фонду оплати праці до 5% ніхто не планував. Вважаю, що більшість роботодавців виплатять працівникам зарплату з утриманням податків за підвищеними ставками", — зазначила податкова консультантка Київського центру підтримки і розвитку бізнесу Олександра Томашевська.

Коли українці отримають знижену зарплату чистими

Кучер уточнила, що більшість працівників, особливо в приватному секторі, можуть відчути зниження зарплати вже у жовтні, коли ставка військового збору зросте з 1,5% до 5%. Вона також зазначила, що зміни будуть помітними і для українців, які працюють у державному секторі. Однак держава розглядає можливості підтримки певних категорій працівників за рахунок бюджетних коштів.

"На щастя, зміни не будуть прийняті "заднім числом". Остання редакція проєкту закону передбачає, що зміни наберуть чинності з моменту опублікування нормативного акту. Складність полягає у тому, що це середина періоду, і тому зарплата, нарахована за другу половину місяця, вже буде оподаткована за підвищеною ставкою", — додала Томашевська.

Вочевидь, бухгалтери, відповідальні за нарахування зарплат, опинилися в стані невизначеності. Маринюк підкреслює, що питання розрахунку військового збору для бізнесу, за винятком спрощенців, залишається невирішеним.

"Військовий збір сплачується з зарплати до її виплати, і більшість українців отримають зарплату до набуття чинності змін. Тобто постає питання, як розраховувати і відображати у звітності військовий збір за жовтень, якщо зарплату вже виплатили, а в середині місяця набрали чинності нові правила? Тому очікуємо на роз’яснення податківців або на уточнення закону", — додав експерт.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні через податкові зміни у вигляді підвищення військового збору скоротиться щомісячний дохід працівників бюджетної сфери. Відомо, які суми почнуть стягувати.

Ми також писали, що народний депутат Олексій Гончаренко прокоментував ухвалення законопроєкту щодо збільшення податків. Зокрема, він зазначив, що підвищення військового збору негативно вплине на зарплати українців.

зарплати податки гроші військовий збір

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