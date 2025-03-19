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Стаж за рубежом — какие действуют правила по назначению пенсии

19 марта 2025 06:10
Ксения Симонова - Редактор
Пенсии в Украине — почему некоторым беженцам не зачислят зарубежный стаж
Женщина за компьютером. Фото: Freepik
Ксения Симонова - Редактор

Некоторые украинцы, которые выехали во время войны за границу, могут рассчитывать на зачисление периода такой работы в страховой стаж при назначении пенсии. С рядом государств Украина имеет договоры по стажу.

Соответствующий вопрос регулирует закон №3674-ІХ.

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Согласно закону, принятому в апреле 2024 года и призванному урегулировать вопросы исчисления страхового стажа и пенсионного обеспечения, периоды работы за рубежом могут засчитывать гражданам при назначении пенсии.

Так, в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" появилась новая статья 24-1. Согласно ей, украинцам будут засчитывать периоды трудовой деятельности за пределами страны, в частности, на льготных условиях. Такое будет возможно, если это предусмотрено международными соглашениями Украины.

Документ определил условия включения периодов работы в других странах в страховой стаж. Согласно порядку представления документов для назначения пенсионных выплат, они признаются действительными в Украине при наличии легализации, если иное не предусмотрено международными соглашениями. Важно, чтобы документы были выданы компетентными органами иностранных государств в отношении украинских граждан, иностранцев и лиц без гражданства.

"Документы, составленные на иностранном языке, подаются вместе с их переводами на украинский язык, заверенными в установленном порядке, если иное не предусмотрено международными договорами Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины", — уточнили специалисты Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

В частности, рассчитывать на зачисление стажа за рубежом смогут украинцы, проживающие в Эстонии, Болгарии, Испании, Латвии, Литве, Польше, Португалии, Словакии, Чехии, Молдове, Грузии, Азербайджане, Монголии, Румынии, Венгрии.

Новые требования к стажу в 2025 году

В 2025 году требования по страховому стажу для выхода на пенсию по возрасту выросли. Теперь граждане должны иметь на один год больше стажа:

  • для выхода на заслуженный отдых в 60 лет — если есть не менее 32 лет стажа;
  • для выхода в 63 года — если есть минимум 22 года стажа;
  • для выхода на заслуженный отдых в 65 лет — если есть не менее 15 лет стажа.

Для тех, у кого недостаточный объем страхового стажа для своевременного выхода на пенсию, предусмотрена возможность его покупки.

Ранее мы рассказывали, что пенсионеры могут обратиться к местным властям за дополнительной суммой выплаты. Помощь от 450 до 10 тыс. грн предусмотрена в случаях, когда человек нуждается в лечении и реабилитации.

Также мы писали, что не все пенсионеры, достигшие почтенного возраста имеют право на "возрастные доплаты" до 570 грн. Тем, кто имеет высокие пенсионные выплаты, такие надбавки не предусмотрены.

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